https://crimea.ria.ru/20250105/sibirskiy-antitsiklon-prineset-v-krym-yasnye-dni-1143111429.html
Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни
Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни
С понедельника в Крыму осадки постепенно сойдут на нет, а юго-восточный ветер принесет в Крым тепло после январского похолодания. Такой прогноза РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T18:55
2025-01-05T18:55
2025-01-05T18:55
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
севастополь
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110078/96/1100789632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21ead523cf6674f024a101255ddba346.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму осадки постепенно сойдут на нет, а юго-восточный ветер принесет в Крым тепло после январского похолодания. Такой прогноза РИА Новости Крым дали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Как отметили метеорологи, уже в понедельник ветер сменит свое направление на юго-восточное, хотя и будет дуть достаточно сильно: в степных районах порывами до 17 метров в секунду. Такая теплая погода сохранится до конца недели. По прогнозам, во второй половине недели осадков не ожидается над всей территорией Крымского полуострова. Ночью будет не менее +5 градусов, днем +10-15 градусов.Хорошую, ясную погоду следующей недели, по словам метеорологов, обеспечивает поле повышенного давления над Крымом, образованное прохождением Сибирского антициклона, на юго-западной периферии которого оказался полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКакой будет погода в Крыму в январеСамый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110078/96/1100789632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3db2070b8c4d16939e8f17d66be3f5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, севастополь, новости крыма, крым
Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни
От гололедицы к весеннему теплу: какой погоды ждать Крыму на грядущей неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму осадки постепенно сойдут на нет, а юго-восточный ветер принесет в Крым тепло после январского похолодания. Такой прогноза РИА Новости Крым дали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как отметили метеорологи, уже в понедельник ветер сменит свое направление на юго-восточное, хотя и будет дуть достаточно сильно: в степных районах порывами до 17 метров в секунду.
Осадки в виде дождя со снегом станут реже и непродолжительнее, а к Рождеству, то есть к середине грядущей недели, и вовсе прекратятся. В среду ночные температуры составят от +3 до +8, дневные – до 15 градусов тепла.
Такая теплая погода сохранится до конца недели. По прогнозам, во второй половине недели осадков не ожидается над всей территорией Крымского полуострова. Ночью будет не менее +5 градусов, днем +10-15 градусов.
Хорошую, ясную погоду следующей недели, по словам метеорологов, обеспечивает поле повышенного давления над Крымом, образованное прохождением Сибирского антициклона, на юго-западной периферии которого оказался полуостров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: