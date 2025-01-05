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Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни

Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни

С понедельника в Крыму осадки постепенно сойдут на нет, а юго-восточный ветер принесет в Крым тепло после январского похолодания. Такой прогноза РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T18:55

2025-01-05T18:55

2025-01-05T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму осадки постепенно сойдут на нет, а юго-восточный ветер принесет в Крым тепло после январского похолодания. Такой прогноза РИА Новости Крым дали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Как отметили метеорологи, уже в понедельник ветер сменит свое направление на юго-восточное, хотя и будет дуть достаточно сильно: в степных районах порывами до 17 метров в секунду. Такая теплая погода сохранится до конца недели. По прогнозам, во второй половине недели осадков не ожидается над всей территорией Крымского полуострова. Ночью будет не менее +5 градусов, днем +10-15 градусов.Хорошую, ясную погоду следующей недели, по словам метеорологов, обеспечивает поле повышенного давления над Крымом, образованное прохождением Сибирского антициклона, на юго-западной периферии которого оказался полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКакой будет погода в Крыму в январеСамый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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