https://crimea.ria.ru/20250107/pogoda-v-krymu-na-rozhdestvo-poraduet-teplom-1143134581.html
Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
Погода в Крыму на Рождество порадует теплом - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
Южный и юго-западный ветер принесет в Крым тепло на Рождество. Это следует из метеорологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T00:01
2025-01-07T00:01
2025-01-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Южный и юго-западный ветер принесет в Крым тепло на Рождество. Это следует из метеорологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2...+4 градусов, днем +12...+14. В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14. В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, осадков также не ожидается. Ночью +4...+10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. В Судаке и Феодосии солнце будет иногда скрываться за облаками, но осадков не прогнозируют. Но в этих городах будет чуть холоднее, чем на ЮБК: ночью от +4 до +6 градусов, днем +10..+12. Аналогичная погода без осадков ожидается в Крыму и в последующие дни до субботы, 9 января, включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
В Крыму на Рождество без осадков и до +14
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Южный и юго-западный ветер принесет в Крым тепло на Рождество. Это следует из метеорологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2...+4 градусов, днем +12...+14.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, осадков также не ожидается. Ночью +4...+10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.
В Судаке и Феодосии солнце будет иногда скрываться за облаками, но осадков не прогнозируют. Но в этих городах будет чуть холоднее, чем на ЮБК: ночью от +4 до +6 градусов, днем +10..+12.
Аналогичная погода без осадков ожидается в Крыму и в последующие дни до субботы, 9 января, включительно.
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