https://crimea.ria.ru/20250107/pogoda-v-krymu-na-rozhdestvo-poraduet-teplom-1143134581.html

Погода в Крыму на Рождество порадует теплом

Погода в Крыму на Рождество порадует теплом - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Погода в Крыму на Рождество порадует теплом

Южный и юго-западный ветер принесет в Крым тепло на Рождество. Это следует из метеорологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T00:01

2025-01-07T00:01

2025-01-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143048249_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e281d6c275a3fb71e88012e159835d72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Южный и юго-западный ветер принесет в Крым тепло на Рождество. Это следует из метеорологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2...+4 градусов, днем +12...+14. В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14. В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, осадков также не ожидается. Ночью +4...+10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. В Судаке и Феодосии солнце будет иногда скрываться за облаками, но осадков не прогнозируют. Но в этих городах будет чуть холоднее, чем на ЮБК: ночью от +4 до +6 градусов, днем +10..+12. Аналогичная погода без осадков ожидается в Крыму и в последующие дни до субботы, 9 января, включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250105/sibirskiy-antitsiklon-prineset-v-krym-yasnye-dni-1143111429.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия