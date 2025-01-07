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Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек

Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек

До 126 человек выросло число погибших в результате землетрясения в Тибете. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T17:28

2025-01-07T17:28

2025-01-07T17:28

китай

землетрясение

стихия

сейсмология

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происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. До 126 человек выросло число погибших в результате землетрясения в Тибете. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает РИА Новости.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Изначально сообщалось о 36 погибших в результате природного катаклизма. Очаг залегал на глубине десяти километров, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Позже число жертв выросло до 95, пострадавших - до 130. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Позже стало известно, что землетрясение унесло жизни 53 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для минимизации жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, землетрясение, стихия, сейсмология, в мире, происшествия, новости