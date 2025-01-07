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Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек
Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек
Как минимум 36 человек погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло в в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая 7 января. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T07:32
2025-01-07T07:35
китай
происшествия
стихия
землетрясение
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сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Как минимум 36 человек погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло в в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая 7 января. Об этом со ссылкой на местное издание "Наньфан Жибао" сообщает РИА Новости.Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.3 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья. Его очаг залегал на глубине порядка семи километров в море у берега курорта Аланья.8 декабря в Охотском море у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в США у берегов штата Калифорния. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило предупреждение о цунами, тревога была объявлена для штатов Калифорния и Орегон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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китай, происшествия, стихия, землетрясение, новости, сейсмология, в мире
Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек

В Китае 36 человек стали жертвами землетрясения – СМИ

07:32 07.01.2025 (обновлено: 07:35 07.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Как минимум 36 человек погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло в в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая 7 января. Об этом со ссылкой на местное издание "Наньфан Жибао" сообщает РИА Новости.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
3 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья. Его очаг залегал на глубине порядка семи километров в море у берега курорта Аланья.
8 декабря в Охотском море у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в США у берегов штата Калифорния. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило предупреждение о цунами, тревога была объявлена для штатов Калифорния и Орегон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КитайПроисшествияСтихияЗемлетрясениеНовостиСейсмологияВ мире
 
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