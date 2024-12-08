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Сильное землетрясение произошло на Курилах
Сильное землетрясение произошло на Курилах - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Сильное землетрясение произошло на Курилах
В Охотском море у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T17:11
2024-12-08T17:11
2024-12-08T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Охотском море у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По данным Семеновой, очаг подземных толчков располагался на глубине более 290 километров. Землетрясение силой до 3 баллов ощутили жители города Северо-Курильск на острове Парамушир.Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в США у берегов штата Калифорния. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило предупреждение о цунами, тревога была объявлена для штатов Калифорния и Орегон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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новости, курильские острова, происшествия, стихия, землетрясение
Сильное землетрясение произошло на Курилах
Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курильских островах