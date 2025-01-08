https://crimea.ria.ru/20250108/skolko-mechetey-postroili-v-krymu-za-god-1143102703.html
Сколько мечетей построили в Крыму за год
Сколько мечетей построили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Сколько мечетей построили в Крыму за год
В течение прошлого года мечети возводились практически во всех регионах полуострова. Такие сведения приведены в отчете об итогах деятельности Духовного... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T08:06
2025-01-08T08:06
2025-01-08T08:06
думк (духовное управление мусульман крыма)
крым
мусульмане
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строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В течение прошлого года мечети возводились практически во всех регионах полуострова. Такие сведения приведены в отчете об итогах деятельности Духовного управления мусульман Крыма в 2024 году."Оформлены 53 земельных участка под строительство мечетей. Оформлен 61 культовый объект. Состоялось открытие мечети Октябрьское Советский район. В 2024 году началось строительство 3-х мечетей и продолжается строительство 15-ти", - приведена статистика в документе, размещенном на сайте религиозной организации.Кроме того, там напомнили, что в прошлом году в Крыму полноценно начала функционировать главная мечеть Крыма – Соборная мечеть Джума-Джами: в ней начали проводиться пятикратные намазы и обряды бракосочетаний. Также начал функционировать административный комплекс ЦРО ДУМК, расположенный рядом с мечетью.Также в ДУМК сообщили о строительстве новой мечети в селе Далекое Черноморского района. Там приступили к подготовительным работам, при которых местные жители своими силами организовали земельные работы и заливку основания для будущего фундамента мечети."Строительство будет вестись поэтапно. После подготовки фундамента и возведения несущих конструкций здания будут проведены отделочные работы, и уже после - благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районеНикаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татарКрымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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думк (духовное управление мусульман крыма), крым, мусульмане, соборная мечеть, строительство, крымские татары
Сколько мечетей построили в Крыму за год
В Духовном управлении мусульман Крыма назвали число строящихся мечетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В течение прошлого года мечети возводились практически во всех регионах полуострова. Такие сведения приведены в отчете об итогах деятельности Духовного управления мусульман Крыма в 2024 году.
"Оформлены 53 земельных участка под строительство мечетей. Оформлен 61 культовый объект. Состоялось открытие мечети Октябрьское Советский район. В 2024 году началось строительство 3-х мечетей и продолжается строительство 15-ти", - приведена статистика в документе, размещенном на сайте религиозной организации.
Кроме того, там напомнили, что в прошлом году в Крыму полноценно начала функционировать главная мечеть Крыма – Соборная мечеть Джума-Джами
: в ней начали проводиться пятикратные намазы и обряды бракосочетаний. Также начал функционировать административный комплекс ЦРО ДУМК, расположенный рядом с мечетью.
Также в ДУМК сообщили о строительстве новой мечети в селе Далекое Черноморского района. Там приступили к подготовительным работам, при которых местные жители своими силами организовали земельные работы и заливку основания для будущего фундамента мечети.
"Строительство будет вестись поэтапно. После подготовки фундамента и возведения несущих конструкций здания будут проведены отделочные работы, и уже после - благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.
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