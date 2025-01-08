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Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза
Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза
Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T16:16
2025-01-08T16:16
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи проезд свободен.По состоянию на 14 часов проезда со стороны Краснодарского края ожидали 50 авто.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза

В очереди на Крымский мост проезда ждут 150 автомобилей со стороны Тамани

16:16 08.01.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Со стороны Керчи проезд свободен.
По состоянию на 14 часов проезда со стороны Краснодарского края ожидали 50 авто.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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