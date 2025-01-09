https://crimea.ria.ru/20250109/artilleristy-unichtozhili-strelyavshiy-po-khersonskoy-oblasti-grad-1143180958.html
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T08:31
2025-01-09T08:31
2025-01-09T09:04
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепр
рзсо "град"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового огня "Град", которая обстреливала мирные города Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Уточняется, что установка уничтожена в результате прямого попадания в цель.Губернатор добавил, что на данном участке уже ликвидированы десятки орудий и других боевых систем ВСУ.Накануне двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области, сообщал Сальдо. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВОПод Курахово боевики ВСУ сдались в пленВоенные аэродромы разгромлены на Украине
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, рзсо "град", новости сво
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
Российский "Ланцет" уничтожил украинский "Град" на правом берегу Днепра – Сальдо
08:31 09.01.2025 (обновлено: 09:04 09.01.2025)