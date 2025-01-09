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Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T08:31
2025-01-09T09:04
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового огня "Град", которая обстреливала мирные города Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Уточняется, что установка уничтожена в результате прямого попадания в цель.Губернатор добавил, что на данном участке уже ликвидированы десятки орудий и других боевых систем ВСУ.Накануне двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области, сообщал Сальдо. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВОПод Курахово боевики ВСУ сдались в пленВоенные аэродромы разгромлены на Украине
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херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, рзсо "град", новости сво
Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ

Российский "Ланцет" уничтожил украинский "Град" на правом берегу Днепра – Сальдо

08:31 09.01.2025 (обновлено: 09:04 09.01.2025)
 
© Anatolii STEPANOV / AFPУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град
© Anatolii STEPANOV / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового огня "Град", которая обстреливала мирные города Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"После запуска "Ланцета" боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения и, используя данные разведывательного беспилотника Zala, обнаружил замаскированную РСЗО БМ-21 "Град", которая обстреливала мирное население на левом берегу Днепра", - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что установка уничтожена в результате прямого попадания в цель.
Губернатор добавил, что на данном участке уже ликвидированы десятки орудий и других боевых систем ВСУ.
Накануне двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области, сообщал Сальдо. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи.
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