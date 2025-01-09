https://crimea.ria.ru/20250109/artilleristy-unichtozhili-strelyavshiy-po-khersonskoy-oblasti-grad-1143180958.html

Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ

Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ

Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T08:31

2025-01-09T08:31

2025-01-09T09:04

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

днепр

рзсо "град"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы подразделения "Днепр" с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали украинскую реактивную систему залпового огня "Град", которая обстреливала мирные города Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Уточняется, что установка уничтожена в результате прямого попадания в цель.Губернатор добавил, что на данном участке уже ликвидированы десятки орудий и других боевых систем ВСУ.Накануне двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области, сообщал Сальдо. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВОПод Курахово боевики ВСУ сдались в пленВоенные аэродромы разгромлены на Украине

херсонская область

днепр

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, рзсо "град", новости сво