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Военные аэродромы разгромлены на Украине
Военные аэродромы разгромлены на Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Военные аэродромы разгромлены на Украине
Вооруженные силы России разгромили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, а также склады вооружения. Об этом сообщатся в сводке Министерства обороны. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T12:39
2025-01-07T12:39
2025-01-07T12:39
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, а также склады вооружения. Об этом сообщатся в сводке Министерства обороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 украинских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, удары по украине
Военные аэродромы разгромлены на Украине
Армия России поразила военные аэродромы на Украине и сбила 6 реактивных снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, а также склады вооружения. Об этом сообщатся в сводке Министерства обороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах", - сказано в сообщении.
Кроме того, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 украинских беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.
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