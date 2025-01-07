https://crimea.ria.ru/20250107/voennye-aerodromy-razgromleny-na-ukraine-1143146871.html

Военные аэродромы разгромлены на Украине

Военные аэродромы разгромлены на Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Военные аэродромы разгромлены на Украине

Вооруженные силы России разгромили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, а также склады вооружения. Об этом сообщатся в сводке Министерства обороны. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T12:39

2025-01-07T12:39

2025-01-07T12:39

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вооруженные силы россии

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, а также склады вооружения. Об этом сообщатся в сводке Министерства обороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 украинских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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