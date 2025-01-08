https://crimea.ria.ru/20250108/naemniki-c-ukrainy-gotovili-terakty-v-venesuele-1143165900.html

Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле

Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле

Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T10:21

2025-01-08T10:21

2025-01-08T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны.По словам Мадуро, 8 января на территории страны захвачены семь иностранных наемников, в том числе двое из США, двое – киллеры из Колумбии.По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал очередную победу на выборах в стране в июле прошлого года. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – шесть лет. В правительстве Венесуэлы заявляли о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил". Прозападная оппозиция устраивала массовые беспорядки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем закончится "майдан" в ВенесуэлеПобеда Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине

венесуэла

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, новости, венесуэла, происшествия, в мире, антитеррор, теракт