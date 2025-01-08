https://crimea.ria.ru/20250108/naemniki-c-ukrainy-gotovili-terakty-v-venesuele-1143165900.html
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T10:21
2025-01-08T10:21
2025-01-08T10:21
николас мадуро
новости
венесуэла
происшествия
в мире
антитеррор
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129933424_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_f85187ca9792ff5c4c260459ea94039d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны.По словам Мадуро, 8 января на территории страны захвачены семь иностранных наемников, в том числе двое из США, двое – киллеры из Колумбии.По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал очередную победу на выборах в стране в июле прошлого года. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – шесть лет. В правительстве Венесуэлы заявляли о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил". Прозападная оппозиция устраивала массовые беспорядки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем закончится "майдан" в ВенесуэлеПобеда Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
венесуэла
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129933424_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_2f72b81a5f7adf1da23788688ee296ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, новости, венесуэла, происшествия, в мире, антитеррор, теракт
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
Наемники c Украины задержаны при подготовке терактов в Венесуэле – Мадуро
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны.
По словам Мадуро, 8 января на территории страны захвачены семь иностранных наемников, в том числе двое из США, двое – киллеры из Колумбии.
"И трое наемников, приехавших с Украины, с украинской войны, чтобы принести насилие в страну. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", – цитирует РИА Новости заявление Мадуро на встрече с боливарианской милицией.
По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
одержал очередную победу на выборах в стране в июле прошлого года. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – шесть лет. В правительстве Венесуэлы заявляли о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил". Прозападная оппозиция устраивала массовые беспорядки
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: