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Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T10:21
2025-01-08T10:21
николас мадуро
новости
венесуэла
происшествия
в мире
антитеррор
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны.По словам Мадуро, 8 января на территории страны захвачены семь иностранных наемников, в том числе двое из США, двое – киллеры из Колумбии.По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал очередную победу на выборах в стране в июле прошлого года. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – шесть лет. В правительстве Венесуэлы заявляли о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил". Прозападная оппозиция устраивала массовые беспорядки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем закончится "майдан" в ВенесуэлеПобеда Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
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РИА Новости Крым
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николас мадуро, новости, венесуэла, происшествия, в мире, антитеррор, теракт
Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле

Наемники c Украины задержаны при подготовке терактов в Венесуэле – Мадуро

10:21 08.01.2025
 
© РИА НовостиНаемники
Наемники - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Иностранные наемники, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле. Как сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны.
По словам Мадуро, 8 января на территории страны захвачены семь иностранных наемников, в том числе двое из США, двое – киллеры из Колумбии.

"И трое наемников, приехавших с Украины, с украинской войны, чтобы принести насилие в страну. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", – цитирует РИА Новости заявление Мадуро на встрече с боливарианской милицией.

По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал очередную победу на выборах в стране в июле прошлого года. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – шесть лет. В правительстве Венесуэлы заявляли о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил". Прозападная оппозиция устраивала массовые беспорядки.
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