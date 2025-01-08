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В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья
В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья - РИА Новости Крым, 08.01.2025
В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья
Около 15 километров побережья очищены в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T19:33
2025-01-08T19:40
новости крыма
крым
алексей еременко
мчс крыма
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Около 15 километров побережья очищены в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщает МЧС России.По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко, на месте была задействована группировка сил и средств более 700 человек и 100 единиц техники. Организована работа 76 мониторинговых групп, которые контролируют побережья от Керчи до Евпатории. Кроме того, для мониторинга с воздуха был задействован вертолет МИ-8 МЧС России.В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, алексей еременко, мчс крыма, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья

В Крыму завершили очистку от мазута ряда прибрежных территорий

19:33 08.01.2025 (обновлено: 19:40 08.01.2025)
 
© МЧС Республики КрымСотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе
Сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК КРЫМ-СПАС на ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Около 15 километров побережья очищены в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму завершена очистка прибрежных территорий: в Саках и Сакском районе – более 7 километров берега; в Ленинском районе – свыше 2 километров; в Феодосии – около 1,4 километра; в Судаке – порядка 1,5 километров; в Евпатории – 3 километра", – сказано в сообщении.
По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко, на месте была задействована группировка сил и средств более 700 человек и 100 единиц техники. Организована работа 76 мониторинговых групп, которые контролируют побережья от Керчи до Евпатории. Кроме того, для мониторинга с воздуха был задействован вертолет МИ-8 МЧС России.
В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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