https://crimea.ria.ru/20250108/v-krymu-ochistili-ot-mazuta-okolo-15-kilometrov-poberezhya-1143178256.html

В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья

В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья - РИА Новости Крым, 08.01.2025

В Крыму очистили от мазута около 15 километров побережья

Около 15 километров побережья очищены в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T19:33

2025-01-08T19:33

2025-01-08T19:40

новости крыма

крым

алексей еременко

мчс крыма

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Около 15 километров побережья очищены в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщает МЧС России.По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко, на месте была задействована группировка сил и средств более 700 человек и 100 единиц техники. Организована работа 76 мониторинговых групп, которые контролируют побережья от Керчи до Евпатории. Кроме того, для мониторинга с воздуха был задействован вертолет МИ-8 МЧС России.В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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