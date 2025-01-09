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На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавших
На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавших - РИА Новости Крым, 09.01.2025
На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавших
Четыре автомобиля попали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T09:54
2025-01-09T09:54
2025-01-09T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Четыре автомобиля попали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.ДТП произошло в среду около 23:00 в Усть-Лабинском районе на трассе Краснодар-Кропоткин. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Ивеко" с полуприцепом. После удара грузовик также выехал на "встречку" и столкнулся еще с двумя машинами – Mitsubishi Lancer и Ford Fiesta.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Ранее в Советском районе Крыма в лобовом столкновении двух автомобилей погибли трое пассажиров, среди них двое детей. Кроме того, в Краснодарском крае 70-летний водитель легкового авто погиб после столкновения с выехавшим на встречную полосу бульдозером под управлением пьяного водителя без прав.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человекВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыВ ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, дтп, происшествия
На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавших
На Кубани в ДТП с грузовиком и тремя легковушками пострадал ребенок и двое взрослых