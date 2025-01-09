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Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T20:32
2025-01-09T20:32
2025-01-09T20:32
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Глухов родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области. После окончания средней школы был призван для прохождения срочной военной службы. Служил в Севастополе, далее заключил контракт с Минобороны России и продолжил военную службу на флоте.После начала специальной военной операции Михаил принял решение защищать интересы своей страны. Выполнял боевые задачи в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Михаил Александрович Глухов геройски погиб в бою при отражении вражеской атаки.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, память, утраты, михаил развожаев, герои сво, новости сво
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Михаила Глухова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии главного старшину Михаила Глухова", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Михаил Глухов родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области. После окончания средней школы был призван для прохождения срочной военной службы. Служил в Севастополе, далее заключил контракт с Минобороны России и продолжил военную службу на флоте.
"Он был патриотом Севастополя и России, активно участвовал в событиях Русской весны в 2014 году", – отметил губернатор.
После начала специальной военной операции Михаил принял решение защищать интересы своей страны. Выполнял боевые задачи в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Михаил Александрович Глухов геройски погиб в бою при отражении вражеской атаки.