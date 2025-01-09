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Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T20:32
2025-01-09T20:32
севастополь
новости
память
утраты
михаил развожаев
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Глухов родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области. После окончания средней школы был призван для прохождения срочной военной службы. Служил в Севастополе, далее заключил контракт с Минобороны России и продолжил военную службу на флоте.После начала специальной военной операции Михаил принял решение защищать интересы своей страны. Выполнял боевые задачи в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Михаил Александрович Глухов геройски погиб в бою при отражении вражеской атаки.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, память, утраты, михаил развожаев, герои сво, новости сво
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Михаила Глухова

20:32 09.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии главного старшину Михаила Глухова", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Михаил Глухов родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области. После окончания средней школы был призван для прохождения срочной военной службы. Служил в Севастополе, далее заключил контракт с Минобороны России и продолжил военную службу на флоте.

"Он был патриотом Севастополя и России, активно участвовал в событиях Русской весны в 2014 году", – отметил губернатор.

После начала специальной военной операции Михаил принял решение защищать интересы своей страны. Выполнял боевые задачи в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Михаил Александрович Глухов геройски погиб в бою при отражении вражеской атаки.
© Telegram Михаил РазвожаевМихаил Глухов
Михаил Глухов
© Telegram Михаил Развожаев
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