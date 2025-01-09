https://crimea.ria.ru/20250109/byl-patriotom-rossii-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1143212277.html

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации

Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T20:32

2025-01-09T20:32

2025-01-09T20:32

севастополь

новости

память

утраты

михаил развожаев

герои сво

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Михаилом Глуховым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Глухов родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области. После окончания средней школы был призван для прохождения срочной военной службы. Служил в Севастополе, далее заключил контракт с Минобороны России и продолжил военную службу на флоте.После начала специальной военной операции Михаил принял решение защищать интересы своей страны. Выполнял боевые задачи в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Михаил Александрович Глухов геройски погиб в бою при отражении вражеской атаки.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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