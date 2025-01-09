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Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
Генштаб ВСУ признал бедственное положение своей армии в зоне спецоперации. Украинские боевики атаковали регионы России. Запад поставит Украине новые вооружения. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T23:02
2025-01-09T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Генштаб ВСУ признал бедственное положение своей армии в зоне спецоперации. Украинские боевики атаковали регионы России. Запад поставит Украине новые вооружения. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии России и признание генштаба ВСУВооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. За сутки боев в Курской области уничтожены 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника, сообщили в Минобороны.Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Такое признание сделали в Генштабе ВСУ. Командование украинской армии заявляет о "безостановочных" атаках российских сил по позициям ВСУ и преимуществе ВС РФ в живой силе. По данным генштаба, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях, а также в районе Константинополя.Атаки ВСУ на регионы РоссииСилы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в четверг в Минобороны. В течение ночи 15 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем, а также Белгородской и Брянской областями. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет. Всего повреждения получили семь жилых домов, уточнил глава Славянского района Роман Синяговский.В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Кассетными боеприпасами обстреляна школа, при этом также пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром.Западная помощь КиевуКиевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами, заявили в британском военном ведомстве. Деньги на новые дроны для ВСУ пойдут из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, уточняется в документе.При этом Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа, заявил премьер-министра республики Роберта Фицо. Речь в данном случае о гуманитарной помощи. В частности, со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях.Мазутное загрязнениеПрезидент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Пожары в КалифорнииДома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, горят в бушующих в США крупных пожарах. Как сообщила газета Daily Mail, в том числе полностью сгорел дом в Малибу, арендованный Хантером Байденом, сыном американского президента Джо Байден. В четверг стало известно, что Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.Дело о теракте на Крымском мостуПервое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Об сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. По версии следствия, первый запредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого не знал об их планах. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. Следствие по делу в отношении Малюка продолжаетсяТуристы в Крыму6 миллионов 60 тысяч туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов 9 января. По его словам, это на 16% больше, чем в 2023-м. Больше всего отдыхающих прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях – 63%, а также на поездах – 26 %. При этом 11% воспользовались альтернативным путем через исторические регионы. Более половины туристов выбрали Южный берег Крыма, 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на востоке. 11% предпочли Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.Как сообщил в четверг министр транспорта РФ Роман Старовойт, в период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 140 тысяч пассажиров перевезли на полуостров за новогодние каникулы поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250109/dlya-chego-zelenskiy-zayavil-o-planakh-idti-na-vtoroy-srok--mnenie-1143187323.html
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главное за день, новости, общество, в мире, новости крыма
Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день

Поручение Путина по мазутному загрязнению и признание генштаба ВСУ - главное за день

23:02 09.01.2025
 
© пресс-служба администрация города ЯлтыОчистка птиц от мазута
Очистка птиц от мазута
© пресс-служба администрация города Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Генштаб ВСУ признал бедственное положение своей армии в зоне спецоперации. Украинские боевики атаковали регионы России. Запад поставит Украине новые вооружения. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России и признание генштаба ВСУ

Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. За сутки боев в Курской области уничтожены 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Такое признание сделали в Генштабе ВСУ. Командование украинской армии заявляет о "безостановочных" атаках российских сил по позициям ВСУ и преимуществе ВС РФ в живой силе. По данным генштаба, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях, а также в районе Константинополя.
Владимир Зеленский
12:49Радио "Спутник в Крыму"
Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение

Атаки ВСУ на регионы России

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в четверг в Минобороны. В течение ночи 15 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем, а также Белгородской и Брянской областями. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет. Всего повреждения получили семь жилых домов, уточнил глава Славянского района Роман Синяговский.
В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Кассетными боеприпасами обстреляна школа, при этом также пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром.
Боевик ВСУ запускает беспилотник
20:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с британскими дронами на Украине

Западная помощь Киеву

Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами, заявили в британском военном ведомстве. Деньги на новые дроны для ВСУ пойдут из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, уточняется в документе.
При этом Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа, заявил премьер-министра республики Роберта Фицо. Речь в данном случае о гуманитарной помощи. В частности, со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях.
Боевик ВСУ с беспилотником
16:21
30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

Мазутное загрязнение

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Спасенные от мазута птицы в сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
18:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц

Пожары в Калифорнии

Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, горят в бушующих в США крупных пожарах. Как сообщила газета Daily Mail, в том числе полностью сгорел дом в Малибу, арендованный Хантером Байденом, сыном американского президента Джо Байден. В четверг стало известно, что Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
17:15
В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка

Дело о теракте на Крымском мосту

Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Об сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. По версии следствия, первый запредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого не знал об их планах. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается
Добровольцы чистят от мазута Царский пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
17:50
"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута

Туристы в Крыму

6 миллионов 60 тысяч туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов 9 января. По его словам, это на 16% больше, чем в 2023-м. Больше всего отдыхающих прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях – 63%, а также на поездах – 26 %. При этом 11% воспользовались альтернативным путем через исторические регионы. Более половины туристов выбрали Южный берег Крыма, 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на востоке. 11% предпочли Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
Как сообщил в четверг министр транспорта РФ Роман Старовойт, в период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 140 тысяч пассажиров перевезли на полуостров за новогодние каникулы поезда.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
11:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Температура выше нормы: в Крыму меняется климат
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Заголовок открываемого материала
23:02Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
22:43Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
22:30ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
22:12Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
21:52Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
21:32147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
21:13В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
20:5425 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день
20:32Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
20:07Что будет с британскими дронами на Украине
19:56Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
19:25Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам
19:01ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
18:49Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц
18:26Дом Хантера Байдена сгорел в Калифорнии
18:07Птицефабрика горит в Курской области
17:50"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
17:43Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
17:24В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация
17:20На Крымском мосту очереди - сколько ждать проезда
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