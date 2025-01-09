https://crimea.ria.ru/20250109/oblomki-dronov-vsu-povredili-sem-domov-na-kubani-1143194846.html

Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани

Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани

Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:53

2025-01-09T14:53

2025-01-09T14:56

кубань

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.В ночь на 9 января над Кубанью силы ПВО уничтожили девять беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков украинского беспилотника были повреждены газопровод, крыша и остекление дома.По его словам, помощь в восстановлении имущества жителям будет оказана в самый кратчайший срок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу