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Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:53
2025-01-09T14:53
2025-01-09T14:56
кубань
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.В ночь на 9 января над Кубанью силы ПВО уничтожили девять беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков украинского беспилотника были повреждены газопровод, крыша и остекление дома.По его словам, помощь в восстановлении имущества жителям будет оказана в самый кратчайший срок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
В станице Петровской на Кубани обломками дронов повреждены семь жилых домов – власти
14:53 09.01.2025 (обновлено: 14:56 09.01.2025)