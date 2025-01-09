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Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:53
2025-01-09T14:56
кубань
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.В ночь на 9 января над Кубанью силы ПВО уничтожили девять беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков украинского беспилотника были повреждены газопровод, крыша и остекление дома.По его словам, помощь в восстановлении имущества жителям будет оказана в самый кратчайший срок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу
Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани

В станице Петровской на Кубани обломками дронов повреждены семь жилых домов – власти

14:53 09.01.2025 (обновлено: 14:56 09.01.2025)
 
© Telegram-канал главы Славянского района Романа СиняговскогоНа месте падения обломков на жилые дома в станице Петровской Краснодарского края
На месте падения обломков на жилые дома в станице Петровской Краснодарского края
© Telegram-канал главы Славянского района Романа Синяговского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Семь жилых домов повреждены в станице Петровской Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
В ночь на 9 января над Кубанью силы ПВО уничтожили девять беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков украинского беспилотника были повреждены газопровод, крыша и остекление дома.
"Обнаружены повреждения в семи домовладениях. Повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном домовладении выбиты окна. Причиненный ущерб зафиксирован рабочей группой, сейчас готовятся сметы на ремонт", - написал Синяговский в своем Telegram-канале.
По его словам, помощь в восстановлении имущества жителям будет оказана в самый кратчайший срок.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбществоОбстрелы ВСУ
 
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