https://crimea.ria.ru/20250109/oblomki-bpla-upali-na-chastnyy-dom-i-povredili-gazoprovod-na-kubani-1143180789.html

Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани

Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Подробности атаки БПЛА на регион... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T07:51

2025-01-09T07:51

2025-01-09T08:03

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

новости

безопасность

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Подробности атаки БПЛА на регион сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на 9 января над Краснодарским краем силы ПВО уничтожили девять беспилотников, сообщало ранее Минобороны.По словам Кондратьева, украинские БПЛА были нацелены именно на гражданские объекты.Губернатор отметил, что на месте работают специалисты экстренных и специальных служб. Власти окажут помощь жителям с восстановлением поврежденного имущества, заверил Кондратьев.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), кубань, новости, безопасность, обстрелы всу