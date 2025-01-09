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Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Подробности атаки БПЛА на регион... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T07:51
2025-01-09T08:03
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
новости
безопасность
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Подробности атаки БПЛА на регион сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на 9 января над Краснодарским краем силы ПВО уничтожили девять беспилотников, сообщало ранее Минобороны.По словам Кондратьева, украинские БПЛА были нацелены именно на гражданские объекты.Губернатор отметил, что на месте работают специалисты экстренных и специальных служб. Власти окажут помощь жителям с восстановлением поврежденного имущества, заверил Кондратьев.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), кубань, новости, безопасность, обстрелы всу
Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани

В Краснодарском крае обломки беспилотника ВСУ упали на частный дом – губернатор

07:51 09.01.2025 (обновлено: 08:03 09.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию жилого дома в станице Петровской Славянского района Кубани. Подробности атаки БПЛА на регион сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В ночь на 9 января над Краснодарским краем силы ПВО уничтожили девять беспилотников, сообщало ранее Минобороны.
По словам Кондратьева, украинские БПЛА были нацелены именно на гражданские объекты.
"В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется", - написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что на месте работают специалисты экстренных и специальных служб. Власти окажут помощь жителям с восстановлением поврежденного имущества, заверил Кондратьев.
Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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Краснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньНовостиБезопасностьОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
07:51Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
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