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В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
4,5 триллиона рублей выделят до 2030 года на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Об этом заявил министр строительства и ЖКХ... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:44
2025-01-09T15:44
жкх
россия
ирек файзуллин
новости
экономика
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 4,5 триллиона рублей выделят до 2030 года на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, масштабный проект рассчитан на пять лет, он позволит консолидировать все меры поддержки и к 2030 году улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны с ежегодным обновлением 2,5% сетей из общего объема в стране. Реализация проекта оценивается в 4,5 триллиона рублей и будет осуществляться за счет федерального, регионального и внебюджетного финансирования. В том числе - федеральных субсидий и инфраструктурных бюджетных кредитов."В настоящее время формируются региональные комплексные планы модернизации коммунальной инфраструктуры. Сети с высокой долей аварийности включаются в комплексные планы в приоритетном порядке", - добавил министр.Президент РФ Владимир Путин поручил поставить на особый контроль модернизацию объектов питьевого водоснабжения.Как пояснил Файзуллин, внутри проекта предусмотрено порядка 53 млрд федеральных средств на реализацию программы "Чистая вода", кроме того, программа предусматривает региональное финансирование и вливание средств ресурсоснабжающих организаций.На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявлял ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХТеплосети Крыма изношены на 70-90% - специалистЧто с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
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жкх, россия, ирек файзуллин, новости, экономика, инфраструктура
В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн

В РФ выделят 4,5 трлн рублей на новую программу модернизации коммунальной инфраструктуры

15:44 09.01.2025
 
© РИА Новости КрымРемонт магистрального водовода в Сакском районе
Ремонт магистрального водовода в Сакском районе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 4,5 триллиона рублей выделят до 2030 года на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.
"С учетом текущего состояния коммунальных объектов, а также необходимости выведения отрасли на самостоятельное воспроизводство, задач остается много. Поэтому сформирован федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Файзуллин.
По его словам, масштабный проект рассчитан на пять лет, он позволит консолидировать все меры поддержки и к 2030 году улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны с ежегодным обновлением 2,5% сетей из общего объема в стране. Реализация проекта оценивается в 4,5 триллиона рублей и будет осуществляться за счет федерального, регионального и внебюджетного финансирования. В том числе - федеральных субсидий и инфраструктурных бюджетных кредитов.
"В настоящее время формируются региональные комплексные планы модернизации коммунальной инфраструктуры. Сети с высокой долей аварийности включаются в комплексные планы в приоритетном порядке", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин поручил поставить на особый контроль модернизацию объектов питьевого водоснабжения.
Как пояснил Файзуллин, внутри проекта предусмотрено порядка 53 млрд федеральных средств на реализацию программы "Чистая вода", кроме того, программа предусматривает региональное финансирование и вливание средств ресурсоснабжающих организаций.
На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявлял ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.
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ЖКХРоссияИрек ФайзуллинНовостиЭкономикаИнфраструктура
 
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