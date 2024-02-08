https://crimea.ria.ru/20240208/pyat-milliardov-rubley-dopolnitelno-vydelyat-novym-regionam-na-zhkkh-1134797815.html

Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ

Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ

Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T17:33

2024-02-08T17:33

2024-02-08T17:33

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.Средства будут направлены на улучшение снабжения граждан водой, теплом, и реализацию других востребованных мер в этой отрасли.Предоставление таких услуг и своевременное обновление инфраструктуры важная часть нашей повестки, отметил премьер.Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейНовые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, жкх, михаил мишустин, правительство россии, общество, новости