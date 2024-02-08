Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ
Новым регионам России дополнительно выделят 5 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Примем решения по дополнительной поддержке Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пять миллиардов рублей направим для улучшения положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве", – сказал Мишустин.
Средства будут направлены на улучшение снабжения граждан водой, теплом, и реализацию других востребованных мер в этой отрасли.
Предоставление таких услуг и своевременное обновление инфраструктуры важная часть нашей повестки, отметил премьер.
Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей.
В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
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