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Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ
Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ
Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T17:33
2024-02-08T17:33
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
жкх
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.Средства будут направлены на улучшение снабжения граждан водой, теплом, и реализацию других востребованных мер в этой отрасли.Предоставление таких услуг и своевременное обновление инфраструктуры важная часть нашей повестки, отметил премьер.Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейНовые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, жкх, михаил мишустин, правительство россии, общество, новости
Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ

Новым регионам России дополнительно выделят 5 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ

17:33 08.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка
Молодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Примем решения по дополнительной поддержке Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пять миллиардов рублей направим для улучшения положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве", – сказал Мишустин.
Средства будут направлены на улучшение снабжения граждан водой, теплом, и реализацию других востребованных мер в этой отрасли.
Предоставление таких услуг и своевременное обновление инфраструктуры важная часть нашей повестки, отметил премьер.
Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей.
В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
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Новые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьЖКХМихаил МишустинПравительство РоссииОбществоНовости
 
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