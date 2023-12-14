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В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей
В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей
Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:22
2023-12-14T13:59
новые регионы россии
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом (до его воссоединения с Россией - ред.), добавил он."Плюс, складываются и будут складываться в ближайшие годы побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили в районе 150 млрд рублей. И планируются вложение еще примерно 100 млрд рублей", – продолжил Путин.Президент подчеркнул, что в этом году новые регионы уже заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что их экономика восстанавливается и приходит в нормативное состояние."Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это", – подытожил президент.В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России
https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html
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новые регионы россии, владимир путин (политик), прямая линия с президентом, экономика, россия, новости
В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей

Путин: в развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей

13:22 14.12.2023 (обновлено: 13:59 14.12.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
"На развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России, ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей", – сказал Путин.
Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом (до его воссоединения с Россией - ред.), добавил он.
"Плюс, складываются и будут складываться в ближайшие годы побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили в районе 150 млрд рублей. И планируются вложение еще примерно 100 млрд рублей", – продолжил Путин.
Президент подчеркнул, что в этом году новые регионы уже заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что их экономика восстанавливается и приходит в нормативное состояние.
"Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это", – подытожил президент.
В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
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