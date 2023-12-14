https://crimea.ria.ru/20231214/v-razvitie-novykh-regionov-ezhegodno-vkladyvaetsya-bolee-trilliona-rubley-1133539605.html

В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей

В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей

Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:22

2023-12-14T13:22

2023-12-14T13:59

новые регионы россии

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом (до его воссоединения с Россией - ред.), добавил он."Плюс, складываются и будут складываться в ближайшие годы побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили в районе 150 млрд рублей. И планируются вложение еще примерно 100 млрд рублей", – продолжил Путин.Президент подчеркнул, что в этом году новые регионы уже заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что их экономика восстанавливается и приходит в нормативное состояние."Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это", – подытожил президент.В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России

https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, владимир путин (политик), прямая линия с президентом, экономика, россия, новости