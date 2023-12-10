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Когда Путин посетит новые регионы России - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Когда Путин посетит новые регионы России
Когда Путин посетит новые регионы России - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Когда Путин посетит новые регионы России
Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T12:41
2023-12-10T13:20
владимир путин (политик)
новости
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге.В марте президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России. Во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Глава государства пообщался с местными жителями. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.Читайте также на РИА Новости Крым:Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьТранспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр)
Когда Путин посетит новые регионы России

Президент России пообещал посетить новые регионы страны

12:41 10.12.2023 (обновлено: 13:20 10.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге.

"Обязательно, а как же, – сказал Путин после церемонии награждения, приуроченной ко Дню Героев Отечества, в ответ на предложение Артема Жоги посетить новые территории. – Как только там станет немножко потише".

В марте президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России. Во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Глава государства пообщался с местными жителями. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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