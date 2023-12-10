https://crimea.ria.ru/20231210/kogda-putin-posetit-novye-regiony-rossii-1133434285.html

Когда Путин посетит новые регионы России

Когда Путин посетит новые регионы России - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Когда Путин посетит новые регионы России

Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге. РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T12:41

2023-12-10T12:41

2023-12-10T13:20

владимир путин (политик)

новости

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге.В марте президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России. Во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Глава государства пообщался с местными жителями. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.Читайте также на РИА Новости Крым:Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьТранспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр)