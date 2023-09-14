https://crimea.ria.ru/20230914/tri-mesyatsa-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1131419834.html

Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область

Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область

Теракт ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области специалисты называют самой страшной рукотворной катастрофой последнего столетия. Уровень воды в максимальных... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T21:02

2023-09-14T21:02

2023-09-14T21:02

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ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости Крым. Теракт ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области специалисты называют самой страшной рукотворной катастрофой последнего столетия. Уровень воды в максимальных отметках превышал 10 метров, более всего пострадали города Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка, были полностью затоплены десятки деревень и поселков. Число жертв катастрофы превысило 55 человек, тысячи были эвакуированы под непрекращающимся прицельным огнем украинских боевиков. Потоками воды были уничтожены жилые дома, предприятия, сельхознаделы, непоправимый ущерб нанесен национальному парку.По истечению трех месяцев после катастрофы регион постепенно возвращается к привычной жизни. О том, кто первый пришел на помощь жителям региона, как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения, как готовится регион к приближающейся зиме и о помощи Крыма – в интервью РИА Новости Крым рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести последствий мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее, говорит собеседник.Справиться с таким масштабом разрушений удалось только благодаря помощи, оказанной МЧС России, регионами-шефами, правительством РФ, правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭСВ первую очередь - люди- Благодаря этой совместной работе мы смогли в принципе справиться с последствиями и можем говорить, что ущерб минимизирован, подчеркивает собеседник. В первую очередь, это касается людей – удалось не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Совместно с Минздравом РФ была проведена массовая вакцинация. В общей сложности вакцину от опасных заболеваний получили более 20,5 тысяч человек.Также была проведена масштабная работа по очистке территорий от завалов, деревьев, обломков смытых и уничтоженных водой строений. По мере ухода воды, в населенных пунктах провели санитарную обработку улиц, зданий и строений.По оценкам главы областного правительства, спустя три месяца после теракта на Каховской ГЭС можно говорить, что с наиболее острыми последствиями удалось справиться. В частности, был восстановлены объекты энергетики, восстановлено газоснабжение, решается вопрос обеспечения населения чистой водой.До 300 обстрелов в день: как работают энергетикиВосстановление электро- и газоснабжения населенных пунктов существенно осложняется тем, что наиболее пострадавшие от наводнения районы находятся под постоянным прицельным огнем противника – до 300 обстрелов в день из артиллерии и минометов, продолжает Алексеенко."Там постоянно разрушаются жилые дома и объекты инфраструктуры. Только благодаря самоотверженному труду энергетиков и аварийных служб удается раз за разом восстанавливать подачу электричества. Эта работа ведется практически каждый день, потому что по ним постоянно работает артиллерия ВСУ с правого берега Днепра. В газоснабжении ситуация аналогичная: все объекты, которые не были разрушены – подключены к газу и электроснабжению.Рукотворный вододефицитКанализационно-насосные станции, скважины и водозаборы, которые находились в низменностях, подтоплены. Треть из них пока нельзя использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения, потому что помимо микробиологии они не подходят по уровню загрязнений. Специалисты каждый день берут пробы и промывают оборудование. Эта работа не останавливается.Кроме того, после подрыва плотины ГЭС Каховское водохранилище исчезло, а Днепр оставил свои "исторические" границы. В результате уровень водных горизонтов в подземных источниках упал настолько, что скважины пришлось бурить заново.Дороги, транспорт, АЗСЗа три десятилетия украинского периода дороги в Херсонской области пришли в удручающее состояние. Для улучшения качества жизни людей и развития экономики региона было очень важно привести дорожную инфраструктуру в порядок, запустить работу общественного транспорта.По результатам проведенного опроса граждан была сформирована и утверждена губернатором области Владимиром Сальдо программа ремонта улично-дорожных сетей в населенных пунктах. В рамках этой программы уже отремонтировано 47 км дорог на сумму 1,856 млрд рублей."Возможно, по масштабам это не так много, но полученный социальный эффект показал: для людей очень важно, что к вопросу подошли комплексно. Это не просто ремонт дорожного покрытия: были отремонтированы дорожная часть, тротуары, установлен бордюрный камень, остановочные пункты и другое оборудование. Одним словом, приводим улично-дорожную сеть населенных пунктов в нормативное состояние, так как это делается в целом на всей территории Российской Федерации, – подчеркнул Алексеенко.Жители области оценили изменения и попросили продолжить программу. В настоящее время второй ее этап проходит процедуры согласования. В планах привести в нормативное состояние еще 32 км улично-дорожной сети, а это 23 улицы в девяти населенных пунктах области. По предварительным оценкам, на эти цели будет направлено около двух миллиардов рублей.В капитальном ремонте и реконструкции также нуждаются региональные дороги Херсонской области. За украинский период они пришли в такой упадок, что создается впечатление, что все предыдущие годы их целенаправленно уничтожали, заметил собеседник. В этом году за счет выделенных их федерального бюджета средств будут отремонтированы 110 км региональных дорог, добавил он.Не менее важна упорядоченная работа общественного транспорта. В этом году Херсонская область получит 184 автобуса для запуска общественного транспорта. Это прорыв в организации работы общественного транспорта, достичь которого удалось благодаря постоянному вниманию к региону со стороны президента Владимира Путина, правительства РФ и личному участию вице-премьера Марата Хуснуллина, продолжает Алексеенко.По словам главы правительства, на начальном этапе запустят 12 маршрутов, а всего планируется 70 маршрутов общественного транспорта, обслуживать которые будет государственное предприятие, поэтому и тарифы будут социальными, что важно для сельской местности региона.Еще одно важное для развития региона изменение – обеспечение поставок топлива и запуск работы АЗС. Сложно представить, но до недавнего времени на всей территории области можно было заправиться всего в нескольких точках."Ситуация поменялась кардинально – порядка 80% автозаправочных станций уже запустили в работу. Цены на топливо почти такие же как в соседних регионах страны", – подчеркнул глава областного правительства.Социальные объекты и медицинаНесколько менее позитивно обстоят дела с социальными объектами - школами и больницами. За год при участии регионов-шефов удалось отремонтировать шесть общеобразовательных школ."Это неоценимая помощь для области. Сравнить "что было" и "что стало" в первую очередь предстоит людям: детям, родителям, учителям и директорам школ. И это конечно две большие разницы", – отмечает Алексеенко и добавляет, что ситуация будет постепенно выправляться по мере реализации трехлетней программы развития региона.Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка Медицинские услуги населению уже оказываются в рамках страховой медицины. Однако в здравоохранении не все просто: местные медицинские учреждения пока не могут оказывать высокотехнологичную помощь. Временно эту функцию взяли на себя крымские больницы.Крым первым приходит на помощьПомощь Крыма в принципе не поддается оценке, подчеркивает Алексеенко.Премьер привел один из ярких примеров такой помощи. Сразу после совершенного ВСУ теракта на Каховской ГЭС первыми в регион прибыли сотрудники "Воды Крыма". Они работали практически с начала чрезвычайной ситуации и продолжают делать это до сегодняшнего дня. Это неоценимая помощь: оборудование, техника, специалисты… И все это с учетом, что работать приходилось в зоне постоянного поражения, под постоянными обстрелами, а среди ликвидаторов ЧП, к сожалению, не обошлось без раненных. Именно благодаря такой помощи – своевременной, всеобъемлющей и постоянной, Херсонская область продолжает планомерно развиваться и в социальном и в экономическом планах.Экономический потенциал региона"Регион обладает очень высоким экономическим потенциалом. Главное – определить основные векторы и пути развития. Это сельское хозяйство, туризм и рекреация – у нас два моря и бальнеологическая база, есть источники минеральных вод… Не менее высок и промышленный потенциал. При Украине ничего серьезного построено не было, но созданные в советский период предприятия имеют серьезную историю, их продукция востребована", – продолжил Алексеенко. При этом он отметил, что основные производственные мощности сейчас находятся в зоне боевых действий. Организовывать производственный процесс сейчас небезопасно.Однако даже в таких условиях промышленность Херсонской области наращивает обороты – прирост за год составил 15%. Также по поручению губернатора Владимира Сальдо был создан Фонд развития промышленности, который позволяет производителям получать кредиты на закупку сырья и оборудования на льготных условиях."Благодаря мерам, принятым правительством РФ по поручению президента Владимира Путина, аграрии региона также получили беспрецедентную поддержку. Совокупный объем выделенных средств составил порядка 2,5 млрд рублей. На данный момент объем помощи в три раза превысил прошлогодние: по поданным заявкам оформлено порядка 530 млн рублей и процесс идет по нарастающей", – уточнил Алексеенко и пояснил, что сельхозпроизводители могут обратиться за компенсацией расходов на посев зерновых культур, за проданное зерно, произведенное молоко, муку и т.д. Производители ценят такую поддержку и активно за ней обращаются. Инвесторы и финансовые организации также видят происходящие в регионе изменения, оценивают перспективы открывшегося рынка и постепенно заходят в регион.

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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, андрей алексеенко, общество, интервью, крым, экономика