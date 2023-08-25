https://crimea.ria.ru/20230825/khusnullin-zayavil-o-neobkhodimosti-vosstanovit-kakhovskuyu-ges-1130945997.html

Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенную киевским режимом, нужно восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:56

2023-08-25T12:56

2023-08-25T12:56

марат хуснуллин

каховская гэс

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новые регионы россии

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенную киевским режимом, нужно восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Хуснуллин уточнил, что также прорабатывается схема водоснабжения регионов при условии, что плотина не будет восстановлена. В любом случае, отметил он, стоит задача обеспечить водой все населенные пункты.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища. Соответствующий план действий, по его словам, уже разработан.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей.Снять водную блокаду полуострова удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, херсонская область, новости