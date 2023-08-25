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Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
Плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенную киевским режимом, нужно восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T12:56
2023-08-25T12:56
марат хуснуллин
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенную киевским режимом, нужно восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Хуснуллин уточнил, что также прорабатывается схема водоснабжения регионов при условии, что плотина не будет восстановлена. В любом случае, отметил он, стоит задача обеспечить водой все населенные пункты.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища. Соответствующий план действий, по его словам, уже разработан.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей.Снять водную блокаду полуострова удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
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РИА Новости Крым
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4.7
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марат хуснуллин, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, херсонская область, новости
Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Хуснуллин: Каховскую ГЭС надо восстановить ради водоснабжения Крыма и новых регионов

12:56 25.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенная дамба Каховской ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенную киевским режимом, нужно восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
"Ее (плотину Каховской ГЭС - ред.) надо (восстанавливать – ред.) не только для водоснабжения Крыма. У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область", - приводит слова вице-премьера РИА Новости.
Хуснуллин уточнил, что также прорабатывается схема водоснабжения регионов при условии, что плотина не будет восстановлена. В любом случае, отметил он, стоит задача обеспечить водой все населенные пункты.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища. Соответствующий план действий, по его словам, уже разработан.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Снять водную блокаду полуострова удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Марат ХуснуллинКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовые регионы РоссииХерсонская областьНовости
 
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