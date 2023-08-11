Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды
Из-за ЧС на плотине Каховской ГЭС в Крыму увеличили количество точек отбора проб воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В связи с ЧС на плотине Каховской ГЭС, для осуществления оперативного мониторинга и оценки инфекционной заболеваемости среди населения, на западном побережье Крыма было увеличено количество точек отбора воды. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил врач-эпидемиолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.
Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна.
"В соответствии с санитарными правилами, в период с мая по сентябрь, один раз каждые семь дней, осуществляется мониторинг за холерой. На территории полуострова есть эпидемиологические точки отбора проб воды, не только на выявление возбудителей холеры, но и ротавирусной, и энтеровирусной инфекций. Речь идет как о пресных водоемах, так и о морской воде. В связи с ЧС на плотине Каховской ГЭС , на территории западного побережья Крыма увеличено количество точек отбора", – сообщил Горностай.
Также он отметил, что на сегодняшний день уже проведено уже более тысячи исследований, возбудителей холеры в Крыму не обнаружено.
По его словам, если выявляется превышение показателя по тем или иным возбудителям, уполномоченные Роспотребнадзора оповещают об этом муниципальную администрацию и пляж закрывается.
Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Власти Херсонской области, в свою очередь, проинформировали, что случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировано.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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