https://crimea.ria.ru/20230811/iz-za-chs-na-kakhovskoy-ges-v-krymu-stalo-bolshe-tochek-otbora-prob-vody-1130677156.html

Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды

Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды

В связи с ЧС на плотине Каховской ГЭС, для осуществления оперативного мониторинга и оценки инфекционной заболеваемости среди населения, на западном побережье... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T16:55

2023-08-11T16:55

2023-08-11T16:55

новости крыма

владимир горностай

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

крым

каховская гэс

роспотребнадзор

черное море

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126497322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42c9df315289f7907b9abb6e2b34395a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В связи с ЧС на плотине Каховской ГЭС, для осуществления оперативного мониторинга и оценки инфекционной заболеваемости среди населения, на западном побережье Крыма было увеличено количество точек отбора воды. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил врач-эпидемиолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна.Также он отметил, что на сегодняшний день уже проведено уже более тысячи исследований, возбудителей холеры в Крыму не обнаружено.По его словам, если выявляется превышение показателя по тем или иным возбудителям, уполномоченные Роспотребнадзора оповещают об этом муниципальную администрацию и пляж закрывается.Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Власти Херсонской области, в свою очередь, проинформировали, что случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировано.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховскую ГЭС восстановят однозначно – СальдоБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

крым

черное море

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир горностай, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, крым, каховская гэс, роспотребнадзор, черное море, херсонская область