https://crimea.ria.ru/20230704/chto-s-vodoy-na-chernomorskom-poberezhe-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129783866.html
Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС
Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС
Значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T09:11
2023-07-04T09:11
2023-07-04T09:11
новости
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
роспотребнадзор
северо-крымский канал
вакцинация
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Отмечается, что особое внимание специалисты уделяют качеству воды на черноморском побережье. Замеры проводят регулярно на различных глубинах в семи контрольных точках."В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", – заверили в Роспотребнадзоре.Почти за месяц специалисты ведомства отобрали около 700 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений и грунта.Одновременно продолжают промывать и дезинфицировать водопроводные сети и сооружения, контролируя качество воды, а людям, проживающим в зоне ЧС, рекомендуют использовать для питья и приготовления пищи кипяченую или бутилированную воду.Жителей вакцинируют против вирусного гепатита А, брюшного тифа и шигеллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, уточнили в Роспотребнадзоре. Ситуация остается на постоянном контроле службы.Ранее сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС населению правобережья в Херсонской области может грозить эпидемия холеры.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСВ МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, роспотребнадзор, северо-крымский канал, вакцинация, водоснабжение
Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС
В Роспотебнадзоре оценили эпидситуацию после подрыва Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения... в Херсонской области и на прилегающих территориях. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что особое внимание специалисты уделяют качеству воды на черноморском побережье. Замеры проводят регулярно на различных глубинах в семи контрольных точках.
"В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", – заверили в Роспотребнадзоре.
Почти за месяц специалисты ведомства отобрали около 700 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений и грунта.
Одновременно продолжают промывать и дезинфицировать водопроводные сети и сооружения, контролируя качество воды, а людям, проживающим в зоне ЧС, рекомендуют использовать для питья и приготовления пищи кипяченую или бутилированную воду.
Жителей вакцинируют против вирусного гепатита А, брюшного тифа и шигеллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, уточнили в Роспотребнадзоре. Ситуация остается на постоянном контроле службы.
Ранее сообщалось
, что в результате подрыва Каховской ГЭС населению правобережья в Херсонской области может грозить эпидемия холеры.
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