https://crimea.ria.ru/20230704/chto-s-vodoy-na-chernomorskom-poberezhe-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129783866.html

Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС

Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС

Значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T09:11

2023-07-04T09:11

2023-07-04T09:11

новости

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

роспотребнадзор

северо-крымский канал

вакцинация

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959865_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a13e278282c42af84b0e21c5c5d79796.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Значимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Отмечается, что особое внимание специалисты уделяют качеству воды на черноморском побережье. Замеры проводят регулярно на различных глубинах в семи контрольных точках."В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", – заверили в Роспотребнадзоре.Почти за месяц специалисты ведомства отобрали около 700 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений и грунта.Одновременно продолжают промывать и дезинфицировать водопроводные сети и сооружения, контролируя качество воды, а людям, проживающим в зоне ЧС, рекомендуют использовать для питья и приготовления пищи кипяченую или бутилированную воду.Жителей вакцинируют против вирусного гепатита А, брюшного тифа и шигеллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, уточнили в Роспотребнадзоре. Ситуация остается на постоянном контроле службы.Ранее сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС населению правобережья в Херсонской области может грозить эпидемия холеры.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСВ МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230703/urozhaynost-vysokaya-agrarii-khersonschiny-pristupili-k-sboru-zernovykh-1129784503.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, роспотребнадзор, северо-крымский канал, вакцинация, водоснабжение