После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в затопленной после разрушения ГЭС Новой Каховке снизился на 60 см, однако воды по-прежнему много. Некоторые дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Спасатели, правоохранители, волонтеры и местные власти сообща занимаются ликвидацией последствий ЧС, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Все о ситуации с Каховской ГЭС читайте по ссылке >>"На настоящий момент вода спала на 60 см, это значительно, потому что везде все было затоплено. Лебеди (по улицам – ред.) плавают. В отличие от огромной популяции краснокнижных птиц, которые были смыты в национальном парке, расположенном вниз по течению. Но самую большую проблему мы увидим, когда обмелеет Каховское водохранилище. Когда вода перестанет поступать, я думаю, мы будем поражены тем ужасом, которые сотворили террористы", - рассказал журналистам глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.600 домов в воде и поиски пострадавшихПо пояс в воде или на лодках – местные власти вместе со спасателями обследуют затопленные территории. Воды еще много, а работы - еще больше. Оценить ущерб можно будет только после окончательного схода воды, однако уже сейчас власти говорят о сотнях пострадавших домов и серьезных последствиях.Эвакуацию людей начали сразу после ЧП. В первые часы удалось вывести за пределы опасной территории около 900 человек. Некоторые ушли или уехали сами. Маломобильных жителей перевезли в медучреждения или к родственникам. На данный момент известно, что ряд дачных домов в Корсунке до сих пор заблокирован водой, там могут находиться до 100 человек. Кроме того, продолжаются поиски семерых человек, о местонахождении которых ничего не известно со вчерашнего дня."Сейчас мы осуществляем и подомовой обход и обплыв, потому что, например, Корсунка, корсунские дачи сейчас находятся под водой. Смотрим, остались ли люди. Пока нам не известна судьба пастухов, которые были в прибрежной зоне, мы их ищем. Я надежды не теряю", - добавил Леонтьев.Эвакуация под обстреламиВо время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей и мирных жителей сбросили взрывные устройства с беспилотника. Кроме того, ВСУ ведет постоянные обстрелы.Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений >>"У нас вчера всю ночь были обстрелы, утром были, днем были, зажгли лес в Корсунке, сбрасывали самодельные взрывные устройства с дронов на тех, кто организовывает эвакуацию, и эвакуируемых", - рассказал глава Новой Каховки.Чудом никто не пострадал, добавил Леонтьев."Иллюзий не осталось"В зоне подтоплений сейчас работают спасатели Херсонской области и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма. Для эвакуированных жителей организовано более 40 пунктов временного размещения – дома отдыха, пансионаты, школы и детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других муниципалитетах. Однако уезжать далеко от дома хотят не все.Вернуться в подтопленные дома жители смогут только после того, как сойдет вода, и специалисты обследуют помещения на предмет безопасности."Перед тем, как они зайдут туда, должны поработать и военные инженеры-саперы, и сотрудники МЧС, которые проведут дезактивацию, и мы должны выкачать всю воду и освободить жилье от ила. Поэтому это займет достаточно много времени", - констатировал мэр города.Вода на анализБольшая вода размыла кладбище в Корсунке, поэтому есть вероятность заражения. Специалисты уже взяли пробы на анализы и в дальнейшем будут их повторять."Мы брали пробы воды на химический, органолептический анализы. Химический анализ воды показывает, что все нормально, но сейчас мы начали брать с артезианских скважин, вот тут могут быть вопросы. Но и очевидно, что это нужно делать регулярно по той причине, что кладбище у нас в Корсунке смыло", - проинформировал Леонтьев.По информации председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в подтопленных районах проводится комплекс противоэпидемических мер.Для обеспечения жителей питьевой водой завозится бутилированная. Также в каждом районе будут устанавливаться специальные бочки с водой, чтобы люди могли при необходимости набрать нужное количество.Выплаты пострадавшимГлава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проинформировал, что жители пострадавших в результате подтопления домов получат компенсации на восстановление жилья."В ближайшие дни начнем выплату компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей. После того, как комиссии проведут оценку ущерба домов пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья", - сообщил он.Он уточнил, что выплаты пострадавшим организует областной минсоцтруд. Для их перечисления каждому жителю подтопленных районов, проживающему там постоянно и находившемуся в зоне ЧС на момент начала наводнения, будут оперативно открыты персональные банковские счета, заключил Алексеенко.
НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в затопленной после разрушения ГЭС Новой Каховке снизился на 60 см, однако воды по-прежнему много. Некоторые дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Спасатели, правоохранители, волонтеры и местные власти сообща занимаются ликвидацией последствий ЧС, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
"На настоящий момент вода спала на 60 см, это значительно, потому что везде все было затоплено. Лебеди (по улицам – ред.) плавают. В отличие от огромной популяции краснокнижных птиц, которые были смыты в национальном парке, расположенном вниз по течению. Но самую большую проблему мы увидим, когда обмелеет Каховское водохранилище. Когда вода перестанет поступать, я думаю, мы будем поражены тем ужасом, которые сотворили террористы", - рассказал журналистам глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.
600 домов в воде и поиски пострадавших
По пояс в воде или на лодках – местные власти вместе со спасателями обследуют затопленные территории. Воды еще много, а работы - еще больше. Оценить ущерб можно будет только после окончательного схода воды, однако уже сейчас власти говорят о сотнях пострадавших домов и серьезных последствиях.
"Когда вода схлынет, мы ужаснемся цинизму и варварству этого террористического акта. То, что произошло, не закопаешь в землю. У нас миллионы тонн воды будут сброшены в море, останется Днепр, наверное, в старом русле, а все остальное будет непригодными для жилья землями. На сегодняшний день около 600 домов в Новокаховском городском округе попали в зону подтопления", - рассказал Леонтьев.
Эвакуацию людей начали сразу после ЧП. В первые часы удалось вывести за пределы опасной территории около 900 человек. Некоторые ушли или уехали сами. Маломобильных жителей перевезли в медучреждения или к родственникам. На данный момент известно, что ряд дачных домов в Корсунке до сих пор заблокирован водой, там могут находиться до 100 человек. Кроме того, продолжаются поиски семерых человек, о местонахождении которых ничего не известно со вчерашнего дня.
"Сейчас мы осуществляем и подомовой обход и обплыв, потому что, например, Корсунка, корсунские дачи сейчас находятся под водой. Смотрим, остались ли люди. Пока нам не известна судьба пастухов, которые были в прибрежной зоне, мы их ищем. Я надежды не теряю", - добавил Леонтьев.
"У нас вчера всю ночь были обстрелы, утром были, днем были, зажгли лес в Корсунке, сбрасывали самодельные взрывные устройства с дронов на тех, кто организовывает эвакуацию, и эвакуируемых", - рассказал глава Новой Каховки.
Чудом никто не пострадал, добавил Леонтьев.
"Иллюзий не осталось"
В зоне подтоплений сейчас работают спасатели Херсонской области и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма. Для эвакуированных жителей организовано более 40 пунктов временного размещения – дома отдыха, пансионаты, школы и детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других муниципалитетах. Однако уезжать далеко от дома хотят не все.
"Люди не хотят уезжать. Мы общаемся каждую минуту с людьми, и основное их ощущение – люди чувствуют опустошение, полная потеря остатков веры в порядочность тех, кто это сотворил. Сейчас иллюзий никаких не осталось", - рассказал он.
Вернуться в подтопленные дома жители смогут только после того, как сойдет вода, и специалисты обследуют помещения на предмет безопасности.
"Перед тем, как они зайдут туда, должны поработать и военные инженеры-саперы, и сотрудники МЧС, которые проведут дезактивацию, и мы должны выкачать всю воду и освободить жилье от ила. Поэтому это займет достаточно много времени", - констатировал мэр города.
Большая вода размыла кладбище в Корсунке, поэтому есть вероятность заражения. Специалисты уже взяли пробы на анализы и в дальнейшем будут их повторять.
"Мы брали пробы воды на химический, органолептический анализы. Химический анализ воды показывает, что все нормально, но сейчас мы начали брать с артезианских скважин, вот тут могут быть вопросы. Но и очевидно, что это нужно делать регулярно по той причине, что кладбище у нас в Корсунке смыло", - проинформировал Леонтьев.
По информации председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в подтопленных районах проводится комплекс противоэпидемических мер.
"Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций. Начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий", - сообщил он.
Для обеспечения жителей питьевой водой завозится бутилированная. Также в каждом районе будут устанавливаться специальные бочки с водой, чтобы люди могли при необходимости набрать нужное количество.
Выплаты пострадавшим
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проинформировал, что жители пострадавших в результате подтопления домов получат компенсации на восстановление жилья.
"В ближайшие дни начнем выплату компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей. После того, как комиссии проведут оценку ущерба домов пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья", - сообщил он.
Он уточнил, что выплаты пострадавшим организует областной минсоцтруд. Для их перечисления каждому жителю подтопленных районов, проживающему там постоянно и находившемуся в зоне ЧС на момент начала наводнения, будут оперативно открыты персональные банковские счета, заключил Алексеенко.
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