https://crimea.ria.ru/20230607/v-novoy-kakhovke-sem-chelovek-propali-bez-vesti-posle-razrusheniya-ges---mer-1129229042.html

В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр

В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр - РИА Новости Крым, 07.06.2023

В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр

По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T08:11

2023-06-07T08:11

2023-06-07T10:00

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

владимир леонтьев

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Леонтьев.Все о ситуации с Каховской ГЭС читайте по ссылке >>По его словам, людей пришлось снимать с крыш домов. Выясняют ситуацию с пропавшими без вести - на момент разрушения плотины на островах находились пастухи. Острова полностью ушли под воду.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в АлешкиГлава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметокДиверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, владимир леонтьев, происшествия, новые регионы россии, новости