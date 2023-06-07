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В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T08:11
2023-06-07T10:00
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
владимир леонтьев
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Леонтьев.Все о ситуации с Каховской ГЭС читайте по ссылке &gt;&gt;По его словам, людей пришлось снимать с крыш домов. Выясняют ситуацию с пропавшими без вести - на момент разрушения плотины на островах находились пастухи. Острова полностью ушли под воду.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в АлешкиГлава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметокДиверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
новая каховка
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, владимир леонтьев, происшествия, новые регионы россии, новости
В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр

Леонтьев: вода в Новой Каховке начала спадать, семь человек пропали без вести

08:11 07.06.2023 (обновлено: 10:00 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Леонтьев.

"По состоянию на 6 часов утра вода упала на 35 см, это позитивно. За вчерашний день перевезено порядка 500 человек из зон подтопления в безопасные места", - сообщил Леонтьев.

Все о ситуации с Каховской ГЭС читайте по ссылке >>
По его словам, людей пришлось снимать с крыш домов. Выясняют ситуацию с пропавшими без вести - на момент разрушения плотины на островах находились пастухи. Острова полностью ушли под воду.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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