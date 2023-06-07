В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
Леонтьев: вода в Новой Каховке начала спадать, семь человек пропали без вести
08:11 07.06.2023 (обновлено: 10:00 07.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Леонтьев.
"По состоянию на 6 часов утра вода упала на 35 см, это позитивно. За вчерашний день перевезено порядка 500 человек из зон подтопления в безопасные места", - сообщил Леонтьев.
По его словам, людей пришлось снимать с крыш домов. Выясняют ситуацию с пропавшими без вести - на момент разрушения плотины на островах находились пастухи. Острова полностью ушли под воду.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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