https://crimea.ria.ru/20241211/nenadlezhaschee-okazanie-medpomoschi-v-roddome-simferopolya-delo-u-sk-1142559014.html
Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков
Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков
Следственный комитет устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T17:52
2024-12-11T17:52
2024-12-11T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту: как протекала беременность, как действовал медперсонал во время ведения беременности и в момент принятия родов. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.Прокуратура Крыма также проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.Сообщение о происшествии в роддоме ранее появилось в крымских СМИ и соцсетях. Роженица заявила о том, что врачи во время родов якобы "выдавливали ребенка локтями", что привело к тому, что малыш оказался в паллиативном отделении. Женщина считает, что стала жертвой врачебной ошибки.В минздраве Крыма сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, родильный дом, происшествия, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков
В Крыму СК и прокуратура выясняют обстоятельства причинения травм новорожденному
17:52 11.12.2024 (обновлено: 17:56 11.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
"Проводится процессуальная проверка по обращению в органы СК жителя Симферополя по факту причинения травм его новорожденному ребенку и действий медперсонала. По информации заявителя, в процессе естественного процесса родоразрешения супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода, в результате чего младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей, на данный момент он находится в больнице", - говорится в сообщении.
Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту: как протекала беременность, как действовал медперсонал во время ведения беременности и в момент принятия родов. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.
Прокуратура Крыма также проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
Сообщение о происшествии в роддоме ранее появилось в крымских СМИ и соцсетях. Роженица заявила о том, что врачи во время родов якобы "выдавливали ребенка локтями", что привело к тому, что малыш оказался в паллиативном отделении. Женщина считает, что стала жертвой врачебной ошибки.
В минздраве Крыма сообщили
, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2.
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