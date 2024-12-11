https://crimea.ria.ru/20241211/nenadlezhaschee-okazanie-medpomoschi-v-roddome-simferopolya-delo-u-sk-1142559014.html

Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков

Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков

Следственный комитет устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T17:52

2024-12-11T17:52

2024-12-11T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту: как протекала беременность, как действовал медперсонал во время ведения беременности и в момент принятия родов. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.Прокуратура Крыма также проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.Сообщение о происшествии в роддоме ранее появилось в крымских СМИ и соцсетях. Роженица заявила о том, что врачи во время родов якобы "выдавливали ребенка локтями", что привело к тому, что малыш оказался в паллиативном отделении. Женщина считает, что стала жертвой врачебной ошибки.В минздраве Крыма сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, родильный дом, происшествия, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым