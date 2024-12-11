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Определены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

Определены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Определены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2025 году начнется с 23 мая. Даты проведения экзаменов утверждены совместным приказом Минпросвещения... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T17:02

2024-12-11T17:02

2024-12-11T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2025 году начнется с 23 мая. Даты проведения экзаменов утверждены совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора, текст которого размещен на портале официального опубликования правовых актов.Определены даты досрочного и основного периодов сдачи ЕГЭ, резервные дни и даты пересдачи.Досрочный период начнется с 21 марта со сдачи экзаменов по географии и литературе, 25 марта будут сдавать русский язык, 28 марта – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 1 апреля – биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), физика,4 апреля – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), 8 апреля – информатика, обществознание, 11 апреля – история, химия.Основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. 27 мая будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 30 мая – русский язык, 2 июня – обществознание, физика, 5 июня – биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), 10 июня – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика, 11 июня – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.Два дня назначены для пересдачи. 3 июля: иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия. 4 июля – биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, литература.Ранее были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в РоссииВ РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин

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