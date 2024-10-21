Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа Минпросвещения опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ предлагает повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по русскому языку с 40 до 42, а также и снизить проходной балл для экзамена по обществознанию с 45 до 42.
Так, проект приказа предусматривает установить 42 балла как минимальный результат для сдачи экзамена по русскому языку, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов.
На прошлой неделе был опубликован проект приказа, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Досрочный период планируется провести с 21 марта по 11 апреля, основной – с 23 мая по 10 июня, пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июля
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