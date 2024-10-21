https://crimea.ria.ru/20241021/opredeleny-minimalnye-prokhodnye-bally-ege-na-2025-god-1141250844.html

Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год

Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год

В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T22:48

2024-10-21T22:48

2024-10-21T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа Минпросвещения опубликован на портале нормативных правовых актов.Документ предлагает повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по русскому языку с 40 до 42, а также и снизить проходной балл для экзамена по обществознанию с 45 до 42.На прошлой неделе был опубликован проект приказа, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Досрочный период планируется провести с 21 марта по 11 апреля, основной – с 23 мая по 10 июня, пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июляСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 годуПочему выпускники школ предпочитают поступать в колледжиПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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