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Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T22:48
2024-10-21T22:48
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образование в россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа Минпросвещения опубликован на портале нормативных правовых актов.Документ предлагает повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по русскому языку с 40 до 42, а также и снизить проходной балл для экзамена по обществознанию с 45 до 42.На прошлой неделе был опубликован проект приказа, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Досрочный период планируется провести с 21 марта по 11 апреля, основной – с 23 мая по 10 июня, пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июляСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 годуПочему выпускники школ предпочитают поступать в колледжиПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
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РИА Новости Крым
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минпросвещения рф, россия, егэ, экзамены, высшее образование, образование в россии, общество, новости
Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

22:48 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
ЕГЭ русский язык - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Проект приказа Минпросвещения опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ предлагает повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по русскому языку с 40 до 42, а также и снизить проходной балл для экзамена по обществознанию с 45 до 42.

Так, проект приказа предусматривает установить 42 балла как минимальный результат для сдачи экзамена по русскому языку, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов.

На прошлой неделе был опубликован проект приказа, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Досрочный период планируется провести с 21 марта по 11 апреля, основной – с 23 мая по 10 июня, пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июля
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Минпросвещения РФРоссияЕГЭЭкзаменыВысшее образованиеОбразование в РоссииОбществоНовости
 
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22:59Главные новости Крыма: 21 октября
22:48Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
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