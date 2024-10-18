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В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году

В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году

Опубликован проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Документ... РИА Новости Крым, 18.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Опубликован проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Документ представлен на официальном портале нормативно-правовых актов.Согласно проекту приказа, досрочный период ЕГЭ планируется начать 21 марта с экзаменов по географии и литературе. 25 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 26 марта - по математике базового и профильного уровней.1 апреля планируются экзамены по биологии, иностранному языку (письменная часть) и физике; 4 апреля - по иностранному языку (устная часть); 8 апреля - по информатике и обществознанию; 11 апреля - по истории и химии.Основной период ЕГЭ, согласно документу, стартует 23 мая со сдачей истории, литературы и химии.27 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней; 30 мая - по русскому языку.2 июня планируется провести экзамены по обществознанию и физике; 5 июня - по биологии, географии и иностранному языку (письменная часть).10 июня значатся ЕГЭ по иностранному языку (устная часть) и информатике; 11 июня - иностранному языку (устная часть) и информатике.Пересдача ЕГЭ запланирована на 3 и 4 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплатыПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в РоссииСколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, россия, минпросвещения рф, рособрнадзор, образование в россии, новости, общество