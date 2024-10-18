https://crimea.ria.ru/20241018/v-sevastopole-100-ballniki-po-ege-i-ikh-uchitelya-poluchat-vyplaty-1141192664.html

В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты

В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты

В Севастополе 22 выпускника, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также преподаватели, которые готовили этих школьников, получат денежные... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T19:16

2024-10-18T19:16

2024-10-18T19:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 22 выпускника, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также преподаватели, которые готовили этих школьников, получат денежные выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Такое постановление приняли на заседании правительства города в пятницу.Выпускники получат по 50 тысяч рублей, а их учителя – по 100 тысяч.По словам губернатора города Михаила Развожаева, в этом году половина стобалльных результатов выпускников – по профильной математике."Это рекорд для нашего города и, безусловно, талантливых детей и их педагогов нужно поощрять. Поэтому ранее я поручил коллегам проработать механизм таких выплат", – сообщил он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что для преподавателей предусмотрена выплата за каждого ученика и за каждый предмет, по которому воспитанник получил 100 баллов на ЕГЭ. А если в подготовке участвовали два и более педагога, то поощрение выплатят им пропорционально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в РоссииПочему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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