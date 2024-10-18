https://crimea.ria.ru/20241018/v-sevastopole-100-ballniki-po-ege-i-ikh-uchitelya-poluchat-vyplaty-1141192664.html
В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
В Севастополе 22 выпускника, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также преподаватели, которые готовили этих школьников, получат денежные... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T19:16
2024-10-18T19:16
2024-10-18T19:16
севастополь
егэ
образование в крыму и севастополе
высшее образование
общество
пособия и выплаты
михаил развожаев
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137513950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ceb481426310ef005b4e68db943e0f9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 22 выпускника, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также преподаватели, которые готовили этих школьников, получат денежные выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Такое постановление приняли на заседании правительства города в пятницу.Выпускники получат по 50 тысяч рублей, а их учителя – по 100 тысяч.По словам губернатора города Михаила Развожаева, в этом году половина стобалльных результатов выпускников – по профильной математике."Это рекорд для нашего города и, безусловно, талантливых детей и их педагогов нужно поощрять. Поэтому ранее я поручил коллегам проработать механизм таких выплат", – сообщил он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что для преподавателей предусмотрена выплата за каждого ученика и за каждый предмет, по которому воспитанник получил 100 баллов на ЕГЭ. А если в подготовке участвовали два и более педагога, то поощрение выплатят им пропорционально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловПравительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в РоссииПочему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137513950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abe98e6379779cc627d251666390b872.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, егэ, образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, пособия и выплаты, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
В Севастополе ученикам и учителям выплатят по 50 и 100 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 22 выпускника, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также преподаватели, которые готовили этих школьников, получат денежные выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Такое постановление приняли на заседании правительства города в пятницу.
"Подготовили проект постановления о поощрении выпускников школ, которые набрали 100 баллов, и педагогов, которые их готовили. В этом году их 22 и, соответственно, 22 педагога", – сказал директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
Выпускники получат по 50 тысяч рублей, а их учителя – по 100 тысяч.
По словам губернатора города Михаила Развожаева, в этом году половина стобалльных результатов выпускников – по профильной математике.
"Это рекорд для нашего города и, безусловно, талантливых детей и их педагогов нужно поощрять. Поэтому ранее я поручил коллегам проработать механизм таких выплат", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для преподавателей предусмотрена выплата за каждого ученика и за каждый предмет, по которому воспитанник получил 100 баллов на ЕГЭ. А если в подготовке участвовали два и более педагога, то поощрение выплатят им пропорционально.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: