Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240913/pravitelstvo-ne-podderzhalo-zakonoproekt-ob-otmene-ege-v-rossii-1140315096.html
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T08:01
2024-09-13T08:10
егэ
россия
образование в россии
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136826700_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_837b017613bbd9c2218c5103419e19c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство не получало ни одного предложения, которое могло бы улучшить положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.По его мнению, ЕГЭ "стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭСколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136826700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e84135e0bc40d7c565bd2cb30d1f68a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, россия, образование в россии, правительство россии
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

08:01 13.09.2024 (обновлено: 08:10 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку
Экран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки. Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ", — сказал парламентарий РИА Новости.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство не получало ни одного предложения, которое могло бы улучшить положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.
"До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний", - сказал руководитель Рособрнадзора.
По его мнению, ЕГЭ "стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
 
ЕГЭРоссияОбразование в РоссииПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13Крымский мост сейчас – данные на утро пятницы
08:01Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
07:45Часть Феодосии и прилегающие села останутся без воды на сутки
07:1620 беспилотников сбили над регионами России за ночь
07:09Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат
06:38К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки
06:02Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
00:01Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
22:55Главные новости Крыма: 12 сентября
22:13Главное за день: 12 сентября
21:45Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
21:33Можно ли отказаться от уплаты взносов за капремонт в Крыму
21:2120 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
20:41Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО
20:16В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию
19:46Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине
19:33Крым выступает за создание военно-учебных заведений - Путин
19:21Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
19:02Выступление Путина на международном форуме объединенных культур - главное
Лента новостейМолния