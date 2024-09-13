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Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T08:01
2024-09-13T08:01
2024-09-13T08:10
егэ
россия
образование в россии
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство не получало ни одного предложения, которое могло бы улучшить положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.По его мнению, ЕГЭ "стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭСколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
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егэ, россия, образование в россии, правительство россии
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов
08:01 13.09.2024 (обновлено: 08:10 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки. Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ", — сказал парламентарий РИА Новости.
При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство не получало ни одного предложения, которое могло бы улучшить положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.
"До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний", - сказал руководитель Рособрнадзора.
По его мнению, ЕГЭ "стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны".
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