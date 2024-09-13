https://crimea.ria.ru/20240913/pravitelstvo-ne-podderzhalo-zakonoproekt-ob-otmene-ege-v-rossii-1140315096.html

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России

Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T08:01

2024-09-13T08:01

2024-09-13T08:10

егэ

россия

образование в россии

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало предложенный законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство не получало ни одного предложения, которое могло бы улучшить положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.По его мнению, ЕГЭ "стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭСколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, россия, образование в россии, правительство россии