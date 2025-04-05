https://crimea.ria.ru/20250405/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1145454278.html
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над девятью регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T08:15
2025-04-05T08:15
2025-04-05T08:15
министерство обороны рф
мордовия
курская область
воронежская область
брянская область
липецкая область
пензенская область
орловская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над девятью регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА – над территориями Курской и Самарской областей, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России с помощью беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. Силы ПВО отбивают атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
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мордовия
курская область
воронежская область
брянская область
липецкая область
пензенская область
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министерство обороны рф, мордовия, курская область, воронежская область, брянская область, липецкая область, пензенская область, орловская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, пво
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников
Силы ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над 9 регионами РФ