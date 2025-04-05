https://crimea.ria.ru/20250405/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1145454278.html

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 49 беспилотников

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над девятью регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T08:15

2025-04-05T08:15

2025-04-05T08:15

министерство обороны рф

мордовия

курская область

воронежская область

брянская область

липецкая область

пензенская область

орловская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над девятью регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА – над территориями Курской и Самарской областей, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России с помощью беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. Силы ПВО отбивают атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

https://crimea.ria.ru/20250404/107-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-10-regionami-rossii-1145429485.html

мордовия

курская область

воронежская область

брянская область

липецкая область

пензенская область

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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