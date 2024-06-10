https://crimea.ria.ru/20240610/v-gosdume-obsuzhdayut-otmenu-ege-kakuyu-alternativu-predlagayut-1137952008.html

В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают

В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают

Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T06:00

2024-06-10T06:00

2024-06-10T08:37

радио "спутник в крыму"

новости

александр смолин

егэ

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мнения

экзамены

образование в россии

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Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Александр Смолин.В заданиях по естествознанию редко встречаются вопросы, которые предполагают только один ответ. Поэтому выпускникам приходится угадывать, какой концепции в каждом конкретном случае придерживались авторы тестов. Это субъективный фактор, который трудно устранить."Что касается литературы, то там, в основном, задания на художественные особенности: какие художественные приемы применены в таких-то строках таких-то поэтов. И даже лучшая часть, которая там есть, – мини-сочинение – во многом формализована", – рассказывает собеседник.Например, утверждает профессор, если выпускник в сочинении использует меньше двухсот слов, то оно не будет зачтено. Однако в том случае, если количество слов превысит необходимый показатель, экзаменационная оценка также будет снижена."Мы ради интереса посчитали, сколько же слов в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которым он восхитил Державина когда-то на экзамене. Оказалось – 868, так что у Пушкина с ЕГЭ были бы некоторые проблемы", – иронизирует академик.Учитывая все доводы, группа депутатов вместе с Александром Смолиным предлагают самим выпускникам выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию.6 июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене Единого государственного экзамена и заменой его классической формой испытания. Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузамиЧитайте также на РИА Новости Крым:Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога Как не провалить экзамены – советы психологаВ Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными

https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html

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новости, александр смолин, егэ, государственная дума рф, мнения, экзамены, образование в россии