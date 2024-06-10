Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240610/v-gosdume-obsuzhdayut-otmenu-ege-kakuyu-alternativu-predlagayut-1137952008.html
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T06:00
2024-06-10T08:37
радио "спутник в крыму"
новости
александр смолин
егэ
государственная дума рф
мнения
экзамены
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/31/1114843107_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d7432642efe3d80e70888bb3bc174ced.jpg
Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены
Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Александр Смолин.В заданиях по естествознанию редко встречаются вопросы, которые предполагают только один ответ. Поэтому выпускникам приходится угадывать, какой концепции в каждом конкретном случае придерживались авторы тестов. Это субъективный фактор, который трудно устранить."Что касается литературы, то там, в основном, задания на художественные особенности: какие художественные приемы применены в таких-то строках таких-то поэтов. И даже лучшая часть, которая там есть, – мини-сочинение – во многом формализована", – рассказывает собеседник.Например, утверждает профессор, если выпускник в сочинении использует меньше двухсот слов, то оно не будет зачтено. Однако в том случае, если количество слов превысит необходимый показатель, экзаменационная оценка также будет снижена."Мы ради интереса посчитали, сколько же слов в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которым он восхитил Державина когда-то на экзамене. Оказалось – 868, так что у Пушкина с ЕГЭ были бы некоторые проблемы", – иронизирует академик.Учитывая все доводы, группа депутатов вместе с Александром Смолиным предлагают самим выпускникам выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию.6 июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене Единого государственного экзамена и заменой его классической формой испытания. Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузамиЧитайте также на РИА Новости Крым:Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога Как не провалить экзамены – советы психологаВ Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/31/1114843107_133:0:617:363_1920x0_80_0_0_cde1215aaa073fa56a224b310cb17883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, александр смолин, егэ, государственная дума рф, мнения, экзамены, образование в россии
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают

В Госдуме рассматривают классические экзамены как альтернативу ЕГЭ

06:00 10.06.2024 (обновлено: 08:37 10.06.2024)
 
© Depositphotos / olly18Студентка готовится к экзаменам
Студентка готовится к экзаменам
© Depositphotos / olly18
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Александр Смолин.
Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены
06:00

"С моей точки зрения, нынешние задания к настоящему гуманитарному образованию имеют мало отношения. Нет вопросов, которые давали бы понимание исторического процесса в целом или хотя бы значительных его каких-то частей. Это фрагментарное мышление", – считает Смолин.

В заданиях по естествознанию редко встречаются вопросы, которые предполагают только один ответ. Поэтому выпускникам приходится угадывать, какой концепции в каждом конкретном случае придерживались авторы тестов. Это субъективный фактор, который трудно устранить.
"Что касается литературы, то там, в основном, задания на художественные особенности: какие художественные приемы применены в таких-то строках таких-то поэтов. И даже лучшая часть, которая там есть, – мини-сочинение – во многом формализована", – рассказывает собеседник.
Например, утверждает профессор, если выпускник в сочинении использует меньше двухсот слов, то оно не будет зачтено. Однако в том случае, если количество слов превысит необходимый показатель, экзаменационная оценка также будет снижена.
"Мы ради интереса посчитали, сколько же слов в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которым он восхитил Державина когда-то на экзамене. Оказалось – 868, так что у Пушкина с ЕГЭ были бы некоторые проблемы", – иронизирует академик.
Учитывая все доводы, группа депутатов вместе с Александром Смолиным предлагают самим выпускникам выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию.

"Много лет мы предлагаем сделать ЕГЭ добровольным и предусмотреть возможность выбора между единым и классическим экзаменом. Мы считаем, что нужен обязательный экзамен по литературе, но на выбор – либо сочинение, либо литература устно. Что у тебя получается лучше, то и покажи", – подытожил профессор.

6 июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене Единого государственного экзамена и заменой его классической формой испытания. Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузами
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога
Как не провалить экзамены – советы психолога
В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая 2023, 20:22Радио "Спутник в Крыму"
Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиАлександр СмолинЕГЭГосударственная Дума РФМненияЭкзаменыОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
09:37ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
09:28Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
09:20Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
09:20Пять сел Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:09Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
08:42Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности
08:16Названа сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад
07:47Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции
07:36В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО
07:03Часть Севастополя останется без света – будут идти работы на сетях
06:41Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
06:32В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем
06:00В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
21:31Главное за день: 9 июня
21:07Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
20:4415 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
20:28Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
Лента новостейМолния