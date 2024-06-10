https://crimea.ria.ru/20240610/v-gosdume-obsuzhdayut-otmenu-ege-kakuyu-alternativu-predlagayut-1137952008.html
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T06:00
2024-06-10T06:00
2024-06-10T08:37
радио "спутник в крыму"
новости
александр смолин
егэ
государственная дума рф
мнения
экзамены
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/31/1114843107_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d7432642efe3d80e70888bb3bc174ced.jpg
Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены
Как альтернативу ЕГЭ в Госдуме рассматривают классические экзамены
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Александр Смолин.В заданиях по естествознанию редко встречаются вопросы, которые предполагают только один ответ. Поэтому выпускникам приходится угадывать, какой концепции в каждом конкретном случае придерживались авторы тестов. Это субъективный фактор, который трудно устранить."Что касается литературы, то там, в основном, задания на художественные особенности: какие художественные приемы применены в таких-то строках таких-то поэтов. И даже лучшая часть, которая там есть, – мини-сочинение – во многом формализована", – рассказывает собеседник.Например, утверждает профессор, если выпускник в сочинении использует меньше двухсот слов, то оно не будет зачтено. Однако в том случае, если количество слов превысит необходимый показатель, экзаменационная оценка также будет снижена."Мы ради интереса посчитали, сколько же слов в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которым он восхитил Державина когда-то на экзамене. Оказалось – 868, так что у Пушкина с ЕГЭ были бы некоторые проблемы", – иронизирует академик.Учитывая все доводы, группа депутатов вместе с Александром Смолиным предлагают самим выпускникам выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию.6 июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене Единого государственного экзамена и заменой его классической формой испытания. Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузамиЧитайте также на РИА Новости Крым:Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога Как не провалить экзамены – советы психологаВ Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111484/31/1114843107_133:0:617:363_1920x0_80_0_0_cde1215aaa073fa56a224b310cb17883.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, александр смолин, егэ, государственная дума рф, мнения, экзамены, образование в россии
В Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагают
В Госдуме рассматривают классические экзамены как альтернативу ЕГЭ
06:00 10.06.2024 (обновлено: 08:37 10.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым
. Задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Александр Смолин.
"С моей точки зрения, нынешние задания к настоящему гуманитарному образованию имеют мало отношения. Нет вопросов, которые давали бы понимание исторического процесса в целом или хотя бы значительных его каких-то частей. Это фрагментарное мышление", – считает Смолин.
В заданиях по естествознанию редко встречаются вопросы, которые предполагают только один ответ. Поэтому выпускникам приходится угадывать, какой концепции в каждом конкретном случае придерживались авторы тестов. Это субъективный фактор, который трудно устранить.
"Что касается литературы, то там, в основном, задания на художественные особенности: какие художественные приемы применены в таких-то строках таких-то поэтов. И даже лучшая часть, которая там есть, – мини-сочинение – во многом формализована", – рассказывает собеседник.
Например, утверждает профессор, если выпускник в сочинении использует меньше двухсот слов, то оно не будет зачтено. Однако в том случае, если количество слов превысит необходимый показатель, экзаменационная оценка также будет снижена.
"Мы ради интереса посчитали, сколько же слов в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которым он восхитил Державина когда-то на экзамене. Оказалось – 868, так что у Пушкина с ЕГЭ были бы некоторые проблемы", – иронизирует академик.
Учитывая все доводы, группа депутатов вместе с Александром Смолиным предлагают самим выпускникам выбирать, в какой форме сдавать итоговую аттестацию.
"Много лет мы предлагаем сделать ЕГЭ добровольным и предусмотреть возможность выбора между единым и классическим экзаменом. Мы считаем, что нужен обязательный экзамен по литературе, но на выбор – либо сочинение, либо литература устно. Что у тебя получается лучше, то и покажи", – подытожил профессор.
6 июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене
Единого государственного экзамена и заменой его классической формой испытания. Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузами
Читайте также на РИА Новости Крым: