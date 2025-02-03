https://crimea.ria.ru/20250203/pyanyy-zhitel-krasnoperekopska-v-pyanoy-ssore-zadushil-soseda-1143869366.html

Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа

Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа

Жителя Красноперекопска будут судить за убийство односельчанина, совершенное в состоянии опьянения. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T11:42

2025-02-03T11:42

2025-02-03T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопска будут судить за убийство односельчанина, совершенное в состоянии опьянения. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, нетрезвый 52-летний местный житель во время ссоры с соседом избил и задушил его. 62-летний мужчина скончался.Фигуранта задержали правоохранители. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджег соседа: житель Ялты пойдет под судКрымчанка в пылу ссоры задушила знакомуюУбившей брата крымчанке вынесли приговор

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красноперекопск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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