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Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа
Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа
Жителя Красноперекопска будут судить за убийство односельчанина, совершенное в состоянии опьянения. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T11:42
2025-02-03T11:42
2025-02-03T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопска будут судить за убийство односельчанина, совершенное в состоянии опьянения. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, нетрезвый 52-летний местный житель во время ссоры с соседом избил и задушил его. 62-летний мужчина скончался.Фигуранта задержали правоохранители. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджег соседа: житель Ялты пойдет под судКрымчанка в пылу ссоры задушила знакомуюУбившей брата крымчанке вынесли приговор
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крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, красноперекопск, убийство
Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседа
Житель Красноперекопска пойдет под суд за убийство односельчанина