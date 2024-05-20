https://crimea.ria.ru/20240520/v-sevastopole-ege-i-oge-budut-dobrovolnymi-1137419957.html

В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными

В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными

ЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T13:43

2024-05-20T13:43

2024-05-20T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. ЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Это означает, что дети могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить либо аттестат за 9 или 11 класс (по результатам ОГЭ и ЕГЭ соответственно), либо документ о промежуточной аттестации в школе."Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов", – отметил губернатор.Он также обратил внимание, что ЕГЭ и ОГЭ проведут для тех школьников, которым результаты итоговой аттестации необходимы для поступления в вузы."Разумеется, экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности", – пообещал глава города.Государственная итоговая аттестация стартует в Севастополе 21 мая. В этот день экзамены пройдут у девятиклассников. На 23 мая назначены ОГЭ для выпускников школ, завершающих учебу после 11 класса.В ночь на воскресенье, 19 мая, системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщили об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма В России отменяют "бакалавров"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, егэ, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, общество, школа, новости крыма