https://crimea.ria.ru/20240520/v-sevastopole-ege-i-oge-budut-dobrovolnymi-1137419957.html
В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
ЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T13:43
2024-05-20T13:43
2024-05-20T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. ЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Это означает, что дети могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить либо аттестат за 9 или 11 класс (по результатам ОГЭ и ЕГЭ соответственно), либо документ о промежуточной аттестации в школе."Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов", – отметил губернатор.Он также обратил внимание, что ЕГЭ и ОГЭ проведут для тех школьников, которым результаты итоговой аттестации необходимы для поступления в вузы."Разумеется, экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности", – пообещал глава города.Государственная итоговая аттестация стартует в Севастополе 21 мая. В этот день экзамены пройдут у девятиклассников. На 23 мая назначены ОГЭ для выпускников школ, завершающих учебу после 11 класса.В ночь на воскресенье, 19 мая, системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщили об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма В России отменяют "бакалавров"
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севастополь, михаил развожаев, егэ, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, общество, школа, новости крыма
В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
В Севастополе в целях безопасности ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными экзаменами – Развожаев
13:43 20.05.2024 (обновлено: 13:49 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. ЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе – добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Это означает, что дети могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить либо аттестат за 9 или 11 класс (по результатам ОГЭ и ЕГЭ соответственно), либо документ о промежуточной аттестации в школе.
"Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов", – отметил губернатор.
Он также обратил внимание, что ЕГЭ и ОГЭ проведут для тех школьников, которым результаты итоговой аттестации необходимы для поступления в вузы.
"Разумеется, экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности", – пообещал глава города.
Тем выпускникам и их родителям, которые примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, следует написать соответствующее письменное заявление в адрес руководства школы, добавил он. На любые вопросы, связанные с темой аттестации, можно получить ответы в непосредственно в школах или в департаменте образования и науки города, заключил он.
Государственная итоговая аттестация стартует в Севастополе 21 мая. В этот день экзамены пройдут у девятиклассников. На 23 мая назначены ОГЭ для выпускников школ, завершающих учебу после 11 класса.
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