Рейтинг@Mail.ru
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/chto-izmenitsya-v-provedenii-gosattestatsii-i-ege-dlya-vypusknikov-v-krymu-1136825487.html
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
Изменения в проведении единого госэкзамена в 2024 году коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:27
2024-04-24T20:27
егэ
крым
образование в крыму и севастополе
общество
минобраз крыма
дети
школа
новости крыма
светлана беспалова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01da563add02d70460fdcb9c0e085f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Изменения в проведении единого госэкзамена в 2024 году коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.По ее словам, порядок проведения итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в этом году был утвержден приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 4 апреля 2023 года. Действовать изменения начали с 1 сентября 2023 года.Так, если участник ГИА-9 не смог сдать экзамен по предметам по выбору в основной или резервный период, а также в сентябрьские сроки, то ему предоставляется возможность на следующий год изменить перечень сдаваемых предметов."То есть сдавать экзамены по другим предметам по выбору. Для 11 класса также ребятам предоставляется возможность изменить уровень математики - сделать его базовым вместо профильного или наоборот. Для этого подается заявление в государственную экзаменационную комиссию", - говорит она.Также Санталова отметила, что изменились сроки прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет. Если ранее была предусмотрена сдача в досрочный период, то теперь выпускники прошлых лет ГИА проходят в основной период в резервные сроки.Также она назвала третье важное изменение: в 2024 году пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи."Дни для пересдачи – 4 и 5 июля", - утонила она.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова напомнила о том, что в этом году за золотые и серебряные медали выпускникам увеличат количество баллов к ЕГЭ.Директор "Центра оценки и мониторинга качества образования" Екатерина Типакова добавила, что в этом году будет нововведение, касающееся непосредственно пунктов проведения экзаменов в 9-х классах."Это печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в штабе проведения экзамена. Это будет осуществляться утром, перед началом экзамена. До этого года экзаменационные материалы поступали в пункт в распечатанном виде", - отметила она.Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в текущем году, выпускники получат возможность пересдать единый государственный экзамен по одному предмету.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеСколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_444be02a8b9c75e9059f5f0ec42961b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, крым, образование в крыму и севастополе, общество, минобраз крыма, дети, школа, новости крыма, светлана беспалова
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму

В Крыму перечислили главные новшества проведения аттестационных экзаменов в школе

20:27 24.04.2024
 
© Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ родителями
© Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Изменения в проведении единого госэкзамена в 2024 году коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.
По ее словам, порядок проведения итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в этом году был утвержден приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 4 апреля 2023 года. Действовать изменения начали с 1 сентября 2023 года.
Так, если участник ГИА-9 не смог сдать экзамен по предметам по выбору в основной или резервный период, а также в сентябрьские сроки, то ему предоставляется возможность на следующий год изменить перечень сдаваемых предметов.
"То есть сдавать экзамены по другим предметам по выбору. Для 11 класса также ребятам предоставляется возможность изменить уровень математики - сделать его базовым вместо профильного или наоборот. Для этого подается заявление в государственную экзаменационную комиссию", - говорит она.
Также Санталова отметила, что изменились сроки прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет. Если ранее была предусмотрена сдача в досрочный период, то теперь выпускники прошлых лет ГИА проходят в основной период в резервные сроки.
Также она назвала третье важное изменение: в 2024 году пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи.
"Дни для пересдачи – 4 и 5 июля", - утонила она.
В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова напомнила о том, что в этом году за золотые и серебряные медали выпускникам увеличат количество баллов к ЕГЭ.
Директор "Центра оценки и мониторинга качества образования" Екатерина Типакова добавила, что в этом году будет нововведение, касающееся непосредственно пунктов проведения экзаменов в 9-х классах.
"Это печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в штабе проведения экзамена. Это будет осуществляться утром, перед началом экзамена. До этого года экзаменационные материалы поступали в пункт в распечатанном виде", - отметила она.
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в текущем году, выпускники получат возможность пересдать единый государственный экзамен по одному предмету.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе
Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
ЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
 
ЕГЭКрымОбразование в Крыму и СевастополеОбществоМинобраз КрымадетиШколаНовости КрымаСветлана Беспалова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
20:59Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
20:49Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
20:39В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
20:27Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
19:58"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
19:37ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
19:31Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
19:21"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
19:09Где в Крыму строится больше всего жилья
18:44Пожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
18:12У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
18:04Байден подписал пакет законов о помощи Украине
17:56"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из Крыма
17:48Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
17:38Крымский мост открыли для автомобилей
17:27Крымский мост закрыт для транспорта
17:21С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Лента новостейМолния