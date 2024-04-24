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Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму

Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму

Изменения в проведении единого госэкзамена в 2024 году коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:27

2024-04-24T20:27

2024-04-24T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Изменения в проведении единого госэкзамена в 2024 году коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.По ее словам, порядок проведения итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в этом году был утвержден приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 4 апреля 2023 года. Действовать изменения начали с 1 сентября 2023 года.Так, если участник ГИА-9 не смог сдать экзамен по предметам по выбору в основной или резервный период, а также в сентябрьские сроки, то ему предоставляется возможность на следующий год изменить перечень сдаваемых предметов."То есть сдавать экзамены по другим предметам по выбору. Для 11 класса также ребятам предоставляется возможность изменить уровень математики - сделать его базовым вместо профильного или наоборот. Для этого подается заявление в государственную экзаменационную комиссию", - говорит она.Также Санталова отметила, что изменились сроки прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет. Если ранее была предусмотрена сдача в досрочный период, то теперь выпускники прошлых лет ГИА проходят в основной период в резервные сроки.Также она назвала третье важное изменение: в 2024 году пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи."Дни для пересдачи – 4 и 5 июля", - утонила она.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова напомнила о том, что в этом году за золотые и серебряные медали выпускникам увеличат количество баллов к ЕГЭ.Директор "Центра оценки и мониторинга качества образования" Екатерина Типакова добавила, что в этом году будет нововведение, касающееся непосредственно пунктов проведения экзаменов в 9-х классах."Это печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в штабе проведения экзамена. Это будет осуществляться утром, перед началом экзамена. До этого года экзаменационные материалы поступали в пункт в распечатанном виде", - отметила она.Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в текущем году, выпускники получат возможность пересдать единый государственный экзамен по одному предмету.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеСколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

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егэ, крым, образование в крыму и севастополе, общество, минобраз крыма, дети, школа, новости крыма, светлана беспалова