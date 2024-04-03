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ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать
ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать - РИА Новости Крым, 03.04.2024
ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать
Возможность пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету получат выпускники уже в 2024 году. Об этом этом заявил премьер-министр страны... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T17:04
2024-04-03T17:04
егэ
михаил мишустин
образование в россии
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Возможность пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету получат выпускники уже в 2024 году. Об этом этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.Премьер подчеркнул, что если из-за волнения школьник не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе и карьере. Поэтому он назвал это решение "важнейшим". Кроме того, это не потребует никаких законодательных изменений."Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность в ближайшее время. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами", - подчеркнул глава правительства РФ.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваОтменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в ГосдумеАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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егэ, михаил мишустин, образование в россии, минпросвещения рф, рособрнадзор, новости, общество
ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать

ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдать до конца приемной кампании 2024 года

17:04 03.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Возможность пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету получат выпускники уже в 2024 году. Об этом этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
"Все, что нам необходимо было, сделано: 4 и 5 июля - два дня, которые будут днями пересдачи", – сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что если из-за волнения школьник не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе и карьере. Поэтому он назвал это решение "важнейшим". Кроме того, это не потребует никаких законодательных изменений.
"Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность в ближайшее время. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами", - подчеркнул глава правительства РФ.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать.
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ЕГЭМихаил МишустинОбразование в РоссииМинпросвещения РФРособрнадзорНовостиОбщество
 
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