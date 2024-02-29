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Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:40

2024-02-29T13:40

2024-02-29T14:00

владимир путин (политик)

общество

послание федеральному собранию

егэ

образование в россии

высшее образование

школа

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Кроме того, президент анонсировал запуск нового национальный проект "Семья", цель которого - повышение рождаемости и поддержка семей с детьми. Дополнительная помощь в рамках проекта будет выделена тем субъектам Федерации, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это в первую очередь касается Центральной и Северо-Западной России, подчеркнул президент.Президент также поблагодарил россиян за самоотверженный труд, направленный на укрепление экономики России в период проведения СВО, а также рассказал о производстве новейших систем вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – ПутинПутин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТОЗападу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), общество, послание федеральному собранию, егэ, образование в россии, высшее образование, школа, россия