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Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:40
2024-02-29T14:00
владимир путин (политик)
общество
послание федеральному собранию
егэ
образование в россии
высшее образование
школа
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Кроме того, президент анонсировал запуск нового национальный проект "Семья", цель которого - повышение рождаемости и поддержка семей с детьми. Дополнительная помощь в рамках проекта будет выделена тем субъектам Федерации, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это в первую очередь касается Центральной и Северо-Западной России, подчеркнул президент.Президент также поблагодарил россиян за самоотверженный труд, направленный на укрепление экономики России в период проведения СВО, а также рассказал о производстве новейших систем вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – ПутинПутин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТОЗападу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин
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владимир путин (политик), общество, послание федеральному собранию, егэ, образование в россии, высшее образование, школа, россия
Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

Механизм сдачи ЕГЭ надо доработать – Путин

13:40 29.02.2024 (обновлено: 14:00 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Я предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, а именно дать выпускникам второй шанс – по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И сделать это до конца приемной кампании в вузе, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Это такие житейские вещи, но они важны для людей", – сказал президент.

Кроме того, президент анонсировал запуск нового национальный проект "Семья", цель которого - повышение рождаемости и поддержка семей с детьми. Дополнительная помощь в рамках проекта будет выделена тем субъектам Федерации, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это в первую очередь касается Центральной и Северо-Западной России, подчеркнул президент.
Президент также поблагодарил россиян за самоотверженный труд, направленный на укрепление экономики России в период проведения СВО, а также рассказал о производстве новейших систем вооружения.
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