https://crimea.ria.ru/20240229/zapadu-vmesto-rossii-nuzhno-ugasayuschee-i-vymirayuschee-prostranstvo--putin-1135306132.html

Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин

Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин

Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, Запад столкнулся с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:35

2024-02-29T12:35

2024-02-29T13:27

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, Запад столкнулся с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.Однако Запад просчитался в попытках ослабить Россию, подчеркнул президент."Они просчитались, это сегодня уже абсолютно очевидно. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа", – подчеркнул президент.И добавил, что "вековая сплоченность и единство народа России – колоссальная и всепобеждающая сила".Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html

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