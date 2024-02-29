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Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин
Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин
Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, Запад столкнулся с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:35
2024-02-29T13:27
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, Запад столкнулся с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.Однако Запад просчитался в попытках ослабить Россию, подчеркнул президент."Они просчитались, это сегодня уже абсолютно очевидно. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа", – подчеркнул президент.И добавил, что "вековая сплоченность и единство народа России – колоссальная и всепобеждающая сила".Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, общество, прямая трансляция, видео
Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин

Западу вместо России нужно угасающее и вымирающее пространство – Путин

12:35 29.02.2024 (обновлено: 13:27 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, Запад столкнулся с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

"Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее и вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. По сути, они хотели бы сделать с РФ то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести разлад и ослабить нас изнутри", – сказал президент.

Однако Запад просчитался в попытках ослабить Россию, подчеркнул президент.
"Они просчитались, это сегодня уже абсолютно очевидно. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа", – подчеркнул президент.
И добавил, что "вековая сплоченность и единство народа России – колоссальная и всепобеждающая сила".
Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:04
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео
 
Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреОбществоПрямая трансляцияВидео
 
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