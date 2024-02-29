Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/krym-i-sevastopol-vdokhnovlyayut-vsyu-rossiyu--putin-1135305328.html
Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин
Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин
Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:30
2024-02-29T13:26
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
крым
севастополь
события в донбассе
патриотическое воспитание
крымская весна
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135304536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_521026a4bcdd1845ac5ebf4332cf54a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.Президент подчеркнул, что сейчас Россия способна решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы."Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - напомнил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. ТрансляцияО чем Путин скажет в послании к Федеральному СобраниюПутин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135304536_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_699833edada8b9018d4dad11d74dcc2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, крым, севастополь, события в донбассе, патриотическое воспитание, крымская весна, новости
Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин

Путин: мужество и искренность крымчан и севастопольцев вызывает гордость

12:30 29.02.2024 (обновлено: 13:26 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной Русской весне. Но и сейчас энергия, мужество, искренность героев-крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем", - сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что сейчас Россия способна решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы.
"Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - напомнил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Трансляция
О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию
Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
 
Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюРоссияКрымСевастопольСобытия в ДонбассеПатриотическое воспитаниеКрымская веснаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
13:24Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
13:22МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
13:19Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
13:16Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
13:12Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
13:08В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
13:01Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Лента новостейМолния