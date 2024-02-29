https://crimea.ria.ru/20240229/krym-i-sevastopol-vdokhnovlyayut-vsyu-rossiyu--putin-1135305328.html

Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин

Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин

Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:30

2024-02-29T12:30

2024-02-29T13:26

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

крым

севастополь

события в донбассе

патриотическое воспитание

крымская весна

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.Президент подчеркнул, что сейчас Россия способна решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы."Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - напомнил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. ТрансляцияО чем Путин скажет в послании к Федеральному СобраниюПутин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ

россия

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севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, крым, севастополь, события в донбассе, патриотическое воспитание, крымская весна, новости