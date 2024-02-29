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О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240229/o-chem-putin-skazhet-v-poslanii-k-federalnomu-sobraniyu-1135298439.html
О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию
О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию - РИА Новости Крым, 29.02.2024
О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию 29 февраля обозначит четкие направления, по которым будет развиваться страна в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:42
2024-02-29T10:49
послание федеральному собранию
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
россия
политика
экономика
новости
мнения
игорь шатров
приднестровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию 29 февраля обозначит четкие направления, по которым будет развиваться страна в ближайшие годы, но не обойдет вниманием международную повестку, в частности обращение к России Приднестровья. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, традиционно послание президента России к Федеральному Собранию – "это документ, направленный на решение задач внутреннего развития страны в интересах улучшения жизни ее граждан". Там будет уделено внимание всем направлениям: политике, экономике, социальной сфере, отмечает эксперт."Это будут, в первую очередь, задачи для органов власти, исполнительной и законодательной на ближайший период, в данном случае это все те шесть лет, на которые мы будем избирать президента", – уточнил Шатров.В своем обращении Путин максимально "постарается нарисовать нам картину будущей России" и законодательный каркас, на котором все будет строиться, добавил он."Хотя интрига, конечно, остается, – добавил эксперт. – Потому что послание озвучивается в очень сложной международной обстановке, когда формируется новый миропорядок".А учитывая обращение Приднестровья за помощью к РФ , президент коснется и этой темы, считает он. "Будет ли президент отдельным образом об этом напоминать? Думаю, он напомнит не только о приднестровских гражданах Российской Федерации и вообще о соотечественниках там, но и в других странах мира. И в данном ключе скажет, что они смогут рассчитывать на поддержку России", – заявил Шатров.Он подчеркнул, что в резолюции Приднестровье просит разорвать экономическую блокаду со стороны Молдавии, обращаясь при этом ко всем посредникам, участникам процесса "5+2". А это не только Россия, но и Евросоюз, ОБСЕ, Молдавия, Украина и США. По их реакции РФ как раз и сможет "отстраивать свои действия", отметил эксперт.Накануне, 28 февраля, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, об этом было сказано в резолюции, которую принял съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В МИД РФ уже заявили, что Москва рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи. Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала годаПутин подписал указ о новом составе военных округовАрмия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, политика, экономика, новости, мнения, игорь шатров, приднестровье, в мире
О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию

Путин в ежегодном послании затронет международную повестку и Приднестровье - мнение

10:42 29.02.2024 (обновлено: 10:49 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию 29 февраля обозначит четкие направления, по которым будет развиваться страна в ближайшие годы, но не обойдет вниманием международную повестку, в частности обращение к России Приднестровья. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам эксперта, традиционно послание президента России к Федеральному Собранию – "это документ, направленный на решение задач внутреннего развития страны в интересах улучшения жизни ее граждан". Там будет уделено внимание всем направлениям: политике, экономике, социальной сфере, отмечает эксперт.
"Это будут, в первую очередь, задачи для органов власти, исполнительной и законодательной на ближайший период, в данном случае это все те шесть лет, на которые мы будем избирать президента", – уточнил Шатров.
В своем обращении Путин максимально "постарается нарисовать нам картину будущей России" и законодательный каркас, на котором все будет строиться, добавил он.

"Думаю, мы увидим те направления, которые сейчас наиболее актуальны и являются образующими политику России. Это социальная поддержка участников СВО, демографическая ситуация в стране, социальные программы и проекты, направленные на укрепление семейных ценностей и традиционных ценностей РФ в целом. Все эти моменты будут отражены", – сказал Шатров.

"Хотя интрига, конечно, остается, – добавил эксперт. – Потому что послание озвучивается в очень сложной международной обстановке, когда формируется новый миропорядок".
А учитывая обращение Приднестровья за помощью к РФ , президент коснется и этой темы, считает он.
"Будет ли президент отдельным образом об этом напоминать? Думаю, он напомнит не только о приднестровских гражданах Российской Федерации и вообще о соотечественниках там, но и в других странах мира. И в данном ключе скажет, что они смогут рассчитывать на поддержку России", – заявил Шатров.
Он подчеркнул, что в резолюции Приднестровье просит разорвать экономическую блокаду со стороны Молдавии, обращаясь при этом ко всем посредникам, участникам процесса "5+2". А это не только Россия, но и Евросоюз, ОБСЕ, Молдавия, Украина и США. По их реакции РФ как раз и сможет "отстраивать свои действия", отметил эксперт.
Накануне, 28 февраля, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, об этом было сказано в резолюции, которую принял съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В МИД РФ уже заявили, что Москва рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи.
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Радио "Спутник в Крыму"Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаЭкономикаНовостиМненияИгорь ШатровПриднестровьеВ мире
 
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