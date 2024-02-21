Рейтинг@Mail.ru
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240221/armiya-rossii-dobilas-pereloma-na-slozhnykh-uchastkakh-fronta---putin-1135120748.html
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:10
владимир путин (политик)
воздушно-космический силы (вкс)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135120839_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_d35b14768e82993118a384e7c56a58d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям ВКС в ходе спецоперации: "Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи".Путин также поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - отметил российский лидер.Накануне на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин заметил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным.Ранее президент заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. По его словам, для России - это вопрос жизни и смерти.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраляАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуРоссия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135120839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_849392f16037280ac8279e5f15df1bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), воздушно-космический силы (вкс), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин

ВС РФ добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС - Путин

12:02 21.02.2024 (обновлено: 12:10 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил госнаграды военным частям ВКС РФ
Президент РФ В. Путин вручил госнаграды военным частям ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - сказал глава государства.
Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям ВКС в ходе спецоперации: "Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи".
Путин также поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - отметил российский лидер.
Накануне на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин заметил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным.
Ранее президент заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. По его словам, для России - это вопрос жизни и смерти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля
Авдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
 
Владимир Путин (политик)Воздушно-космический силы (ВКС)Новости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажир
13:22Аксенов наградил участников Народного ополчения Крыма
13:08Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
13:03Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
12:55Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
12:32И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки
12:07Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
12:02Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
11:50Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
11:43Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год
11:27В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ
11:13Пытался замести следы: в Крыму нашли сбежавшего с места ДТП водителя
10:57Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
10:37Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе
10:29ИТ-специалисты Крыма обсудят разработки в сфере финтеха
10:23Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
10:09Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
09:45День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:28Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО
09:11Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования
Лента новостейМолния