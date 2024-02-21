https://crimea.ria.ru/20240221/armiya-rossii-dobilas-pereloma-na-slozhnykh-uchastkakh-fronta---putin-1135120748.html

Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин

Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин

Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T12:02

2024-02-21T12:02

2024-02-21T12:10

владимир путин (политик)

воздушно-космический силы (вкс)

новости сво

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям ВКС в ходе спецоперации: "Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи".Путин также поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - отметил российский лидер.Накануне на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин заметил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным.Ранее президент заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. По его словам, для России - это вопрос жизни и смерти.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраляАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуРоссия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), воздушно-космический силы (вкс), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости