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Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:10
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям ВКС в ходе спецоперации: "Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи".Путин также поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - отметил российский лидер.Накануне на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин заметил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать, но развитие должно быть подготовленным.Ранее президент заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. По его словам, для России - это вопрос жизни и смерти.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраляАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуРоссия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
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владимир путин (политик), воздушно-космический силы (вкс), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
ВС РФ добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС - Путин
12:02 21.02.2024 (обновлено: 12:10 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - сказал глава государства.
Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям ВКС в ходе спецоперации: "Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи".
Путин также поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - отметил российский лидер.
Накануне на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин заметил, что успех Вооруженных сил РФ в Авдеевке надо развивать
, но развитие должно быть подготовленным.
Ранее президент заявил
, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. По его словам, для России - это вопрос жизни и смерти.
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