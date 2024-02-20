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Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере, заявил во вторник президент России Владимир РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:49
2024-02-20T19:49
2024-02-20T19:57
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь глава Минобороны России подчеркнул, что Западу следовало бы бояться друих российских вооружений."Они знают, что у нас размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам или созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам, - у нас этого нет. Они знают, но поднимают шум. Они также знают, что у нас в высокой стадии работы по "Посейдону", "Пересвету", "Буревестнику"... они об этом не говорят, хотя этого им следовало бы бояться", - констатировал Шойгу.Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.
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владимир путин (политик), ядерное оружие, россия, вооруженные силы россии, новости, сергей шойгу, космос
Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
Путин: Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе
19:49 20.02.2024 (обновлено: 19:57 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Размещение ядерного оружия в космосе. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Мы всегда призываем соблюдать все договоренности и предлагали многократно усилить эту совместную работу, но сейчас на Западе эта тема поднимается снова на достаточно высокой эмоциональной ноте", - сказал президент.
В свою очередь глава Минобороны России подчеркнул, что Западу следовало бы бояться друих российских вооружений.
"Они знают, что у нас размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам или созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам, - у нас этого нет. Они знают, но поднимают шум. Они также знают, что у нас в высокой стадии работы по "Посейдону", "Пересвету", "Буревестнику"... они об этом не говорят, хотя этого им следовало бы бояться", - констатировал Шойгу.
Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, сообщал
ранее министр обороны Сергей Шойгу.