https://crimea.ria.ru/20240220/rossiya-ne-razmeschaet-yadernoe-oruzhie-v-kosmose---putin-1135107725.html

Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин

Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин

Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере, заявил во вторник президент России Владимир РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:49

2024-02-20T19:49

2024-02-20T19:57

владимир путин (политик)

ядерное оружие

россия

вооруженные силы россии

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сергей шойгу

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия не размещает ядерное оружие в космосе и призывает остальные страны соблюдать все договоренности в этой сфере, заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь глава Минобороны России подчеркнул, что Западу следовало бы бояться друих российских вооружений."Они знают, что у нас размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам или созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам, - у нас этого нет. Они знают, но поднимают шум. Они также знают, что у нас в высокой стадии работы по "Посейдону", "Пересвету", "Буревестнику"... они об этом не говорят, хотя этого им следовало бы бояться", - констатировал Шойгу.Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.

https://crimea.ria.ru/20210421/Avangard-Peresvet-i-Sarmat-Putin-rasskazal-o-novom-vooruzhenii-1119494131.html

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владимир путин (политик), ядерное оружие, россия, вооруженные силы россии, новости, сергей шойгу, космос