https://crimea.ria.ru/20240109/boegotovnost-yadernoy-triady-rossii-podderzhivaetsya-na-vysochayshem-urovne-1134055872.html

Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне

Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне

Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны. Об этом заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T13:02

2024-01-09T13:02

2024-01-09T13:10

министерство обороны рф

сергей шойгу

ядерное оружие

вооруженные силы россии

безопасность

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он также подчеркнул, что будет продолжено оснащение армии и флота самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. Также усилия будут сосредоточены на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции."Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных", – продолжит министр обороны страны.Среди первоочередных планов он назвал улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможностей противовоздушной обороны и спутниковой группировки.В декабре президент России Владимир Путин заявил, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, а до конца 2023 года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуВозможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал

https://crimea.ria.ru/20231217/mezhkontinentalnyy-yars-zagruzili-v-puskovuyu-ustanovku-v-kozelske-1133612918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, ядерное оружие, вооруженные силы россии, безопасность, армия и флот