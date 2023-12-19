https://crimea.ria.ru/20231219/kollegiya-minoborony-glavnye-zayavleniya-putina-i-shoygu-1133659719.html

Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу

Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу

Президент России Владимир Путин во вторник провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. В Национальном центре управления обороной подведены... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T17:29

2023-12-19T17:29

2023-12-19T17:29

коллегия минобороны рф

министерство обороны рф

владимир путин (политик)

сергей шойгу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. В Национальном центре управления обороной подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, обозначены задачи на следующий год и приоритеты развития армии и флота.Главные заявления Владимира Путина, а также основные тезисы доклада министра обороны России Сергея Шойгу - в подборке РИА Новости Крым.Заявления президента…о спецоперации и ее участникахОткрывая заседание, президент выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации и отметил беспрецедентную поддержку российским народом бойцов СВО. Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться, сказал Путин.Также он заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев.Украина несет тяжелые потери и в значительной степени растратила резервы, пытаясь показать Западу результаты контрнаступления, добавил глава государства.…о вооружениях и силах сдерживанияГособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами. В целом российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на потребности спецоперации, чем Запад, сказал президент.Также он анонсировал увеличение выпуска высокоточных снарядов и БПЛА, перестройку работы системы связи, средств ведения разведки, контрбатарейной борьбы, наращивание возможностей отечественной спутниковой группировки, не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.По его словам, до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", за последнее время приняты четыре атомных подводных лодки и четыре ракетоносца Ту-160М. Все попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение разбиты, спецоперация разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.…об агрессии Запада"За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе", – отметил он.При этом, по его словам, агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. Запад продолжает и гибридную войну против России, которую начал сразу после развала СССР.Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин >>…о Крыме, Донбассе и интересах РоссииЕсли бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню. Тогда же возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. По словам президента, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины, но любые договоренности возможны только с учетом интересов России.Заявления главы Минобороны РФ…об успехах Армии России и потерях ВСУРоссийскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации, в акватории Азовского моря создан военно-морской район, в новые регионы Российской Федерации вернулось три миллиона беженцев, заявил Шойгу.Кроме того, ПВО РФ за полгода сбила 1 062 снаряда к РСЗО НАТО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Всего уничтожено более 5 800 иностранных наемников, из них 1 427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании. Более 100 военных преступников, проявивших особую жестокость, ликвидировано на территории Украины.… о поставках западного оружия КиевуС начала спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму, реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств. Всего от внешних спонсоров Киев получил 203 млрд долларов,При этом современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.…о российской "оборонке", фортификации и комплектовании армииВыпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, БТР в 3,5 раза, БПЛА в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз с февраля 2022 года. По решению Путина решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны, на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений, 3 тыс. опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей, более 150 тыс. укрытий для техники.Представители промышленности, работающие в войсках РФ, в минимальные сроки модернизировали 107 образцов вооружения и военной техники.Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Шойгу. Количество иностранных добровольцев, готовых участвовать в спецоперации на стороне российской армии, увеличилось в семь раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии МинобороныПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231219/putin-zapad-khotel-raskolot-rossiyu-s-pomoschyu-pyatoy-kolonny-i-terroristov-1133656563.html

https://crimea.ria.ru/20231219/godovoy-plan-po-komplektovaniyu-armii-i-flota-vypolnen--shoygu-1133653887.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, владимир путин (политик), сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), новости сво