https://crimea.ria.ru/20231219/kollegiya-minoborony-glavnye-zayavleniya-putina-i-shoygu-1133659719.html
Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
Президент России Владимир Путин во вторник провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. В Национальном центре управления обороной подведены... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T17:29
2023-12-19T17:29
2023-12-19T17:29
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
сергей шойгу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. В Национальном центре управления обороной подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, обозначены задачи на следующий год и приоритеты развития армии и флота.Главные заявления Владимира Путина, а также основные тезисы доклада министра обороны России Сергея Шойгу - в подборке РИА Новости Крым.Заявления президента…о спецоперации и ее участникахОткрывая заседание, президент выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации и отметил беспрецедентную поддержку российским народом бойцов СВО. Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться, сказал Путин.Также он заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев.Украина несет тяжелые потери и в значительной степени растратила резервы, пытаясь показать Западу результаты контрнаступления, добавил глава государства.…о вооружениях и силах сдерживанияГособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами. В целом российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на потребности спецоперации, чем Запад, сказал президент.Также он анонсировал увеличение выпуска высокоточных снарядов и БПЛА, перестройку работы системы связи, средств ведения разведки, контрбатарейной борьбы, наращивание возможностей отечественной спутниковой группировки, не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.По его словам, до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", за последнее время приняты четыре атомных подводных лодки и четыре ракетоносца Ту-160М. Все попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение разбиты, спецоперация разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.…об агрессии Запада"За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе", – отметил он.При этом, по его словам, агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. Запад продолжает и гибридную войну против России, которую начал сразу после развала СССР.Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин >>…о Крыме, Донбассе и интересах РоссииЕсли бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню. Тогда же возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. По словам президента, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины, но любые договоренности возможны только с учетом интересов России.Заявления главы Минобороны РФ…об успехах Армии России и потерях ВСУРоссийскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации, в акватории Азовского моря создан военно-морской район, в новые регионы Российской Федерации вернулось три миллиона беженцев, заявил Шойгу.Кроме того, ПВО РФ за полгода сбила 1 062 снаряда к РСЗО НАТО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Всего уничтожено более 5 800 иностранных наемников, из них 1 427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании. Более 100 военных преступников, проявивших особую жестокость, ликвидировано на территории Украины.… о поставках западного оружия КиевуС начала спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму, реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств. Всего от внешних спонсоров Киев получил 203 млрд долларов,При этом современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.…о российской "оборонке", фортификации и комплектовании армииВыпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, БТР в 3,5 раза, БПЛА в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз с февраля 2022 года. По решению Путина решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны, на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений, 3 тыс. опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей, более 150 тыс. укрытий для техники.Представители промышленности, работающие в войсках РФ, в минимальные сроки модернизировали 107 образцов вооружения и военной техники.Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Шойгу. Количество иностранных добровольцев, готовых участвовать в спецоперации на стороне российской армии, увеличилось в семь раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии МинобороныПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20231219/putin-zapad-khotel-raskolot-rossiyu-s-pomoschyu-pyatoy-kolonny-i-terroristov-1133656563.html
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коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, владимир путин (политик), сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. В Национальном центре управления обороной подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, обозначены задачи на следующий год и приоритеты развития армии и флота.
Главные заявления Владимира Путина, а также основные тезисы доклада министра обороны России Сергея Шойгу - в подборке РИА Новости Крым
.
Заявления президента
…о спецоперации и ее участниках
Открывая заседание, президент выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации и отметил беспрецедентную поддержку российским народом бойцов СВО. Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться, сказал Путин.
Также он заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев
.
"Оценивая текущую ситуацию "на земле", на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным", - сказал глава государства.
Украина несет тяжелые потери
и в значительной степени растратила резервы, пытаясь показать Западу результаты контрнаступления, добавил глава государства.
…о вооружениях и силах сдерживания
Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами. В целом российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на потребности спецоперации, чем Запад, сказал президент.
Также он анонсировал увеличение выпуска высокоточных снарядов и БПЛА, перестройку работы системы связи, средств ведения разведки, контрбатарейной борьбы, наращивание возможностей отечественной спутниковой группировки, не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.
"В текущем году уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до 100%", - заявил президент, говоря о ядерной триаде.
По его словам, до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", за последнее время приняты четыре атомных подводных лодки и четыре ракетоносца Ту-160М. Все попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение разбиты, спецоперация разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.
…об агрессии Запада
"За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе", – отметил он.
При этом, по его словам, агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. Запад продолжает и гибридную войну против России, которую начал сразу после развала СССР.
"Противник знал, с кем ему надо работать: и с этой пятой колонной, и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами, активно работал над решением задачи разложения самой России", - констатировал глава российского государства.
…о Крыме, Донбассе и интересах России
Если бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню
. Тогда же возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. По словам президента, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины, но любые договоренности возможны только с учетом интересов России.
"История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И на Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться - путь договариваются, но только мы будем делать это исходя из наших интересов", - заявил президент.
Заявления главы Минобороны РФ
…об успехах Армии России и потерях ВСУ
Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации, в акватории Азовского моря создан военно-морской район, в новые регионы Российской Федерации вернулось три миллиона беженцев, заявил Шойгу.
"Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери: 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley"
Кроме того, ПВО РФ за полгода сбила 1 062 снаряда к РСЗО НАТО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Всего уничтожено более 5 800 иностранных наемников, из них 1 427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании. Более 100 военных преступников, проявивших особую жестокость, ликвидировано на территории Украины.
… о поставках западного оружия Киеву
С начала спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму, реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств. Всего от внешних спонсоров Киев получил 203 млрд долларов,
"Украине поставлено 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, почти 90 вертолетов. В интересах ВСУ работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения. Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня на Украине", - констатировал министр.
При этом современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО.
…о российской "оборонке", фортификации и комплектовании армии
Выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, БТР в 3,5 раза, БПЛА в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз с февраля 2022 года. По решению Путина решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны, на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей
, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений, 3 тыс. опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей, более 150 тыс. укрытий для техники.
Представители промышленности, работающие в войсках РФ, в минимальные сроки модернизировали 107 образцов вооружения и военной техники.
"Все планы по укомплектованию армии и флота в текущем году выполнены. Их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы, полностью укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений воинских частей... С 1 декабря приступили к выполнению поручения по наращиванию Вооруженных Сил до 1 млн 320 тысяч человек", – сказал министр .
Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Шойгу. Количество иностранных добровольцев, готовых участвовать в спецоперации на стороне российской армии, увеличилось в семь раз.
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