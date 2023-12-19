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Названы потери ВСУ с начала спецоперации
Названы потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Названы потери ВСУ с начала спецоперации
С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и других... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T14:17
2023-12-19T14:17
2023-12-19T15:04
сергей шойгу
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и других бронемашин, а также более 550 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу напомнил, что Украина провела девять волн мобилизации, 10-я продолжается в настоящее время, в ходе которой призываются в том числе ограниченно годные к военной службе.Министр добавил, что активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. В частности, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США, 344 – из Великобритании.Также на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость.С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА17 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков
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сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, инфографика
Названы потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу: ВСУ с начала спецоперации потеряли 383 тысячи военных убитыми и ранеными
14:17 19.12.2023 (обновлено: 15:04 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и других бронемашин, а также более 550 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 7,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Шойгу напомнил, что Украина провела девять волн мобилизации, 10-я продолжается в настоящее время, в ходе которой призываются в том числе ограниченно годные к военной службе.
Министр добавил, что активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. В частности, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США, 344 – из Великобритании.
Также на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость.
С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли
убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard.
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