https://crimea.ria.ru/20231219/nazvany-poteri-vsu-s-nachala-spetsoperatsii-1133652878.html

Названы потери ВСУ с начала спецоперации

Названы потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Названы потери ВСУ с начала спецоперации

С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и других... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T14:17

2023-12-19T14:17

2023-12-19T15:04

сергей шойгу

министерство обороны рф

коллегия минобороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и других бронемашин, а также более 550 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу напомнил, что Украина провела девять волн мобилизации, 10-я продолжается в настоящее время, в ходе которой призываются в том числе ограниченно годные к военной службе.Министр добавил, что активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. В частности, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США, 344 – из Великобритании.Также на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость.С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА17 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, инфографика