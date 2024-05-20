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Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется вода

Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется вода - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется вода

После длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T17:37

2024-05-20T17:37

2024-05-20T17:38

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радио "спутник в крыму"

андрей кузнецов

водовод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. После длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.Как пояснил глава филиала, вода в город подается по двум 40-километровым водоводам. В рамках ремонтных работ произведена замета 21-километрого участка одного из них. Однако на время ремонта воду потребовалось слить из всей системы."Поскольку система водоснабжения опустошалась полностью и состояние ее не очень хорошее – до 80% износа труб – в процессе запуска происходят аварийный ситуации. От того как быстро мы с ними справимся, будет зависеть срок подачи воды. Прогнозы осторожные, но во вторник город должен быть с водой", – констатировал Кузнецов.Также он подчеркнул, что жителей на момент отключения обеспечили привозной водой для питьевых нужд. Республика планирует постепенно заводить средства на ремонт остальной части водоводов, которые в украинский период не ремонтировались вообще, отметил глава филиала. Однако пока процент износа коммуникаций высок, аварии неизбежны. В этой связи потребителям Евпатории рекомендовано всегда иметь запас воды для питьевых и бытовых нужд.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

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