https://crimea.ria.ru/20241121/nelzya-obelit-vermakht--fsb-rasskazhet-o-prestupleniyakh-yeneke-v-krymu-1142032431.html

Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму

Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму

Солдаты вермахта не только воевали с Советской Армией, но и по приказу своих генералов зверски убивали мирное население, и "обелить" немецкую армию не... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T15:53

2024-11-21T15:53

2024-11-21T15:55

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

фашизм

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Солдаты вермахта не только воевали с Советской Армией, но и по приказу своих генералов зверски убивали мирное население, и "обелить" немецкую армию не получится. Об этом в ходе пресс-конференция "Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлений", сказал представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков.Управление УФСБ России по Республике Крым в пятницу, 22 ноября, выпустит пресс-релиз, в котором приведет неоспоримые доказательства зверства немецких солдат в Крыму из рассекреченного дела в отношении Эрвина Йенеке — немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта, анонсировал представитель ведомства."Документы, которые содержатся в деле по расследованию преступлений (Йенеке), детально и очень подробно описывают все злодеяния, которые по приказу и самого Йенеке и его подчиненных происходили на территории Крыма. Это подрыв и отравление газами людей в Аджимушкайских каменоломнях, это создание мертвой зоны, сжигание и убийство мирных жителей в предгорьях Крыма, и многие другие преступления, которые под руководством этого генерала проводили именно немецкие военнослужащие", - сказал Верешков.По его словам, не только представители западной историографии, но и некоторые российские историки пытаются заявлять, что солдаты вермахта, немецкая армия, была не причастника к преступлениям против мирного населения, к холокосту и уничтожению военнопленных, а "просто вела боевые действия с Красной Армией на территории Советского Союза", но это не так.Более того, по его словам, были выявлены новые данные в деле об уничтожении немецко-фашистскими захватчиками мирных жителей в городе Старый Крым 12 апреля 1944 года."Это известный факт. Мы выявили новые интересные обстоятельства. В частности, что приказ об уничтожении мирных жителей был заранее спланирован и отдан командирами вермахта, а не специальными группами карателей. Простые военнослужащие немецкой армии жестоко расстреливали людей в кроватях, закалывали штыками, в том числе грудных детей, женщин и стариков. За день было убито более 600 человек", - уточнил он.По его словам, обелить вермахт, оправдать его преступления не получится, данные о преступлениях немецкой армии, о ее жестких и бесчеловечных действиях есть не только в архивах и документах ФСБ России, но и в зарубежных архивах, и в ряде других источников.Ранее сообщалось, что архивам и музеям Севастополя предоставлены рассекреченные документы о судебном процессе над командующим немецкой оккупационной армией в Крыму генералом-полковником вермахта Эрвином Густавом Йенеке и другими нацистскими преступниками.В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста ЙенекеИстория идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из КрымаКак Гитлер искал в Крыму чашу Грааля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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