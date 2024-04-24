https://crimea.ria.ru/20240424/fsb-v-krymu-rassekretila-trofeynye-dokumenty-nemetskikh-okkupantov-1136826396.html

ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов

ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024

ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов

В УФСБ России по Республике Крым рассекретили более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T19:37

2024-04-24T19:37

2024-04-24T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В УФСБ России по Республике Крым рассекретили более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал представитель УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь Верешков.О чем рассказывают архивы немецких комендатурСреди рассекреченных исторических свидетельств - в основном документы немецкой 751-й полевой комендатуры. Основной задачей комендатур было обеспечить для наступающих частей спокойный и безопасный тыл. Они занимались вопросами местного с самоуправления, образования, медицины, торговли, ценообразования, эпидемиологической безопасности и так далее."Меня заинтересовал документ об организации начального образования на полуострове, в котором были даны четкие указания на организацию во всех местных общинах школ для детей с 7 до 10 лет, 3 класса. Необходимо было выделять помещения, собирать детей, обучать их, но содержать школы должны были местные общины, несмотря на нищенское и бедственное положение местного населения", - рассказал Игорь Верешков.Оккупационная политика предполагала учить людей писать, считать, читать и выполнять все приказы немецкого командования.Угон людей в Германию и вывоз ценностейОдин из документов говорит о том, что уже в первый год оккупации из Джанкойского района Крыма вывезли в Германию 10 650 местных жителей, что послужило причиной жесткого дефицита кадров. У оккупантов возникла острая проблема нехватки рабочих рук во всех сферах, от сельского хозяйства и промышленности до органов управления. В качестве решения предлагалось более сурово заставлять людей работать там, где укажут оккупанты, и насильственно переселять граждан из других районов.Еще один любопытный письменный источник говорит о политике грабежа культурных ценностей и вывоза их в Германию, рассказал профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько."Это документ о сотрудничестве комендатур с айнзац-штабом рейхсляйтера Альфреда Розенберга. Он не только руководил гражданской оккупацией на территории СССР и был главным нацистским идеологом. Он еще через вот этот свой штаб занимался вывозом культурных ценностей. Комендатура ему обеспечивала рабочую силу, охрану, транспорт, логистику и так далее".За спекуляцию - смертьСреди рассекреченных документов, копиями которых располагает РИА Новости Крым, есть постановление о запрете повышения цен выше установленных пределов. В качестве наказания за особо тяжкую, по мнению немцев, спекуляцию была установлена смертная казнь. Она в те времена применялась за многие административные нарушения.Уже осенью 1941 года в Крыму прилюдно, на центральных улицах и площадях, за саботаж были повешены несколько молодых людей, которые просто не вышли на работу. За хранение даже не оружия, а частей охотничьего ружья в Симферополе была расстреляна беременная женщина.Такие меры предпринимались для устрашения граждан, но они же и становились причиной для яростного сопротивления. Накануне в пресс-центре РИА Новости Крым прошла презентация книги "Исполнив роли главные свои…", авторы которой рассказали о деятельности героической подпольной группы "Сокол", состоящей из сотрудников Крымского театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека

https://crimea.ria.ru/20230512/krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-kak-poluostrov-osvobozhdali-ot-natsistov-1128681452.html

https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html

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