Рейтинг@Mail.ru
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/fsb-v-krymu-rassekretila-trofeynye-dokumenty-nemetskikh-okkupantov-1136826396.html
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
В УФСБ России по Республике Крым рассекретили более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:37
2024-04-24T19:37
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
архив
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136826026_0:194:2299:1487_1920x0_80_0_0_e627bef61ca4081c830e29aaf3b9860e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В УФСБ России по Республике Крым рассекретили более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал представитель УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь Верешков.О чем рассказывают архивы немецких комендатурСреди рассекреченных исторических свидетельств - в основном документы немецкой 751-й полевой комендатуры. Основной задачей комендатур было обеспечить для наступающих частей спокойный и безопасный тыл. Они занимались вопросами местного с самоуправления, образования, медицины, торговли, ценообразования, эпидемиологической безопасности и так далее."Меня заинтересовал документ об организации начального образования на полуострове, в котором были даны четкие указания на организацию во всех местных общинах школ для детей с 7 до 10 лет, 3 класса. Необходимо было выделять помещения, собирать детей, обучать их, но содержать школы должны были местные общины, несмотря на нищенское и бедственное положение местного населения", - рассказал Игорь Верешков.Оккупационная политика предполагала учить людей писать, считать, читать и выполнять все приказы немецкого командования.Угон людей в Германию и вывоз ценностейОдин из документов говорит о том, что уже в первый год оккупации из Джанкойского района Крыма вывезли в Германию 10 650 местных жителей, что послужило причиной жесткого дефицита кадров. У оккупантов возникла острая проблема нехватки рабочих рук во всех сферах, от сельского хозяйства и промышленности до органов управления. В качестве решения предлагалось более сурово заставлять людей работать там, где укажут оккупанты, и насильственно переселять граждан из других районов.Еще один любопытный письменный источник говорит о политике грабежа культурных ценностей и вывоза их в Германию, рассказал профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько."Это документ о сотрудничестве комендатур с айнзац-штабом рейхсляйтера Альфреда Розенберга. Он не только руководил гражданской оккупацией на территории СССР и был главным нацистским идеологом. Он еще через вот этот свой штаб занимался вывозом культурных ценностей. Комендатура ему обеспечивала рабочую силу, охрану, транспорт, логистику и так далее".За спекуляцию - смертьСреди рассекреченных документов, копиями которых располагает РИА Новости Крым, есть постановление о запрете повышения цен выше установленных пределов. В качестве наказания за особо тяжкую, по мнению немцев, спекуляцию была установлена смертная казнь. Она в те времена применялась за многие административные нарушения.Уже осенью 1941 года в Крыму прилюдно, на центральных улицах и площадях, за саботаж были повешены несколько молодых людей, которые просто не вышли на работу. За хранение даже не оружия, а частей охотничьего ружья в Симферополе была расстреляна беременная женщина.Такие меры предпринимались для устрашения граждан, но они же и становились причиной для яростного сопротивления. Накануне в пресс-центре РИА Новости Крым прошла презентация книги "Исполнив роли главные свои…", авторы которой рассказали о деятельности героической подпольной группы "Сокол", состоящей из сотрудников Крымского театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека
https://crimea.ria.ru/20230512/krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-kak-poluostrov-osvobozhdali-ot-natsistov-1128681452.html
https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136826026_30:0:2270:1680_1920x0_80_0_0_65312c7130b6a53c2c8c7d101d1d0f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, архив, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов

ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов

19:37 24.04.2024
 
© УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюБез грифа секретности: в ФСБ опубликовали документы времен оккупации Крыма
Без грифа секретности: в ФСБ опубликовали документы времен оккупации Крыма
© УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В УФСБ России по Республике Крым рассекретили более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал представитель УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь Верешков.
"Это набор из различных документов, в основном созданных полевыми немецкими комендатурами, которые касаются вопросов финансовой, хозяйственной деятельности, организации работы на местах оккупационных властей в различных сферах. Этот массив представляет более 1000 листов документов, как оригиналов, так и черновиков", - сказал он.

О чем рассказывают архивы немецких комендатур

Среди рассекреченных исторических свидетельств - в основном документы немецкой 751-й полевой комендатуры. Основной задачей комендатур было обеспечить для наступающих частей спокойный и безопасный тыл. Они занимались вопросами местного с самоуправления, образования, медицины, торговли, ценообразования, эпидемиологической безопасности и так далее.
"Меня заинтересовал документ об организации начального образования на полуострове, в котором были даны четкие указания на организацию во всех местных общинах школ для детей с 7 до 10 лет, 3 класса. Необходимо было выделять помещения, собирать детей, обучать их, но содержать школы должны были местные общины, несмотря на нищенское и бедственное положение местного населения", - рассказал Игорь Верешков.
Оккупационная политика предполагала учить людей писать, считать, читать и выполнять все приказы немецкого командования.

Угон людей в Германию и вывоз ценностей

Один из документов говорит о том, что уже в первый год оккупации из Джанкойского района Крыма вывезли в Германию 10 650 местных жителей, что послужило причиной жесткого дефицита кадров. У оккупантов возникла острая проблема нехватки рабочих рук во всех сферах, от сельского хозяйства и промышленности до органов управления. В качестве решения предлагалось более сурово заставлять людей работать там, где укажут оккупанты, и насильственно переселять граждан из других районов.
Еще один любопытный письменный источник говорит о политике грабежа культурных ценностей и вывоза их в Германию, рассказал профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько.
"Это документ о сотрудничестве комендатур с айнзац-штабом рейхсляйтера Альфреда Розенберга. Он не только руководил гражданской оккупацией на территории СССР и был главным нацистским идеологом. Он еще через вот этот свой штаб занимался вывозом культурных ценностей. Комендатура ему обеспечивала рабочую силу, охрану, транспорт, логистику и так далее".
Крымская наступательная операция советских войск 1944 года
12 мая 2023, 12:06
Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов

За спекуляцию - смерть

Среди рассекреченных документов, копиями которых располагает РИА Новости Крым, есть постановление о запрете повышения цен выше установленных пределов. В качестве наказания за особо тяжкую, по мнению немцев, спекуляцию была установлена смертная казнь. Она в те времена применялась за многие административные нарушения.
Уже осенью 1941 года в Крыму прилюдно, на центральных улицах и площадях, за саботаж были повешены несколько молодых людей, которые просто не вышли на работу. За хранение даже не оружия, а частей охотничьего ружья в Симферополе была расстреляна беременная женщина.
"Не так давно мы рассматривали новый комплекс документов по периоду оккупации, там воспоминания коменданта Симферополя, где он прямо говорит: я помню, что за хранение частей охотничьего ружья мы арестовали беременную женщину и расстреляли ее. Когда мне доложили об этом, я сказал своим подчиненным: ну, значит, мы не одну, мы двоих расстреляли", - процитировал коменданта Игорь Верешков.
Такие меры предпринимались для устрашения граждан, но они же и становились причиной для яростного сопротивления. Накануне в пресс-центре РИА Новости Крым прошла презентация книги "Исполнив роли главные свои…", авторы которой рассказали о деятельности героической подпольной группы "Сокол", состоящей из сотрудников Крымского театра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"
Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека
Немецкие факельщики: их работой было сжигание деревень…
23 ноября 2022, 11:23
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымархивКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
20:59Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
20:49Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
20:39В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
20:27Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
19:58"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
19:37ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
19:31Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
19:21"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
19:09Где в Крыму строится больше всего жилья
18:44Пожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
18:12У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
18:04Байден подписал пакет законов о помощи Украине
17:56"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из Крыма
17:48Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
17:38Крымский мост открыли для автомобилей
17:27Крымский мост закрыт для транспорта
17:21С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Лента новостейМолния